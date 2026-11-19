Aspettare che arrivi il freddo vero e proprio non sembra essere un’abitudine particolarmente diffusa nelle case italiane. Secondo un’analisi di tado°, basata sui dati raccolti tra gli utenti in 15 Paesi europei, l’Italia registra la temperatura esterna più alta al momento della prima accensione del riscaldamento: 12,9 °C in media.

Il dato è interessante se confrontato con quello degli altri Paesi. In Austria, Polonia e Cechia, ad esempio, i termosifoni entrano in funzione quando fuori ci sono rispettivamente 10,4 °C, 10,2 °C e 10,3 °C. Gli italiani, invece, cercano il calore domestico quando il clima è ancora relativamente mite. Sul calendario, però, il comportamento cambia. Nell’autunno 2025 la data mediana di accensione in Italia è stata il 25 ottobre, seconda soltanto a quella spagnola, fissata al 4 novembre. Negli altri Paesi analizzati la stagione del riscaldamento è iniziata generalmente tra metà settembre e i primi giorni di ottobre. Non è una novità: anche nel 2024 l’Italia aveva registrato la temperatura esterna più elevata al momento dell’accensione, con una media di 13,1 °C. Il confronto tra i due anni suggerisce quindi una tendenza ricorrente nelle abitudini domestiche italiane.

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Nel 2025 termosifoni accesi con dieci giorni di anticipo

L’analisi evidenzia anche un cambiamento rispetto all’autunno precedente. Nel 2024 la data mediana di accensione era stata il 4 novembre, mentre nel 2025 è arrivata al 25 ottobre: uno scarto di circa dieci giorni. La differenza emerge soprattutto osservando i dati di inizio novembre. Al 1° novembre 2025 il 57% delle abitazioni italiane aveva già acceso il riscaldamento, contro il 39% registrato nello stesso giorno del 2024. Si tratta di un aumento di 18 punti percentuali. Con l’avvicinarsi dell’inverno, invece, le percentuali sono tornate a livelli simili. Al 1° dicembre 2025 il riscaldamento risultava attivo nel 94% delle case italiane, rispetto al 92% dell’anno precedente.

Dalla Svezia alla Spagna: abitudini molto diverse

Credits: TecnoAndroid

Il confronto con il resto d’Europa mostra differenze notevoli. In Svezia, ad esempio, il 22 agosto 2025 un’abitazione su quattro aveva già acceso il riscaldamento. Una partenza decisamente anticipata rispetto a quanto avviene nei Paesi mediterranei. Anche Irlanda e Germania hanno iniziato la stagione molto prima dell’Italia. Al 1° ottobre 2025 il 77% delle abitazioni irlandesi aveva già attivato i termosifoni, mentre in Italia la percentuale si fermava al 12% e in Spagna al 7%. A metà ottobre il divario era ancora evidente: in Germania il riscaldamento era già acceso nell’82% delle case, in Romania nell’84% e in Irlanda nell’88%. In Italia, invece, la quota era ancora ferma al 29% delle abitazioni.

Un altro elemento riguarda la gradualità con cui viene avviata la stagione. In Italia trascorrono circa 36 giorni tra il momento in cui il 25% delle abitazioni accende il riscaldamento e quello in cui viene raggiunta la soglia del 75%. Il periodo va dal 6 ottobre all’11 novembre e riflette anche le differenze climatiche tra Nord e Sud. In Romania, al contrario, lo stesso passaggio avviene in appena sei giorni.

Comfort domestico e consumi: quanto si può risparmiare

Accendere i termosifoni quando fuori ci sono ancora temperature relativamente alte può incidere sui consumi, soprattutto se il riscaldamento rimane attivo anche quando non è necessario. Per questo la gestione degli impianti diventa importante nel tentativo di mantenere il comfort senza aumentare inutilmente la spesa energetica. Secondo tado°, i clienti che utilizzano i suoi sistemi di gestione intelligente del clima domestico risparmiano in media il 22% sui costi di riscaldamento. Tra le funzioni disponibili figurano la programmazione degli orari, la geolocalizzazione, che riduce il riscaldamento quando l’ultima persona esce di casa, e il rilevamento delle finestre aperte.

Sono disponibili anche funzionalità basate sull’intelligenza artificiale attraverso l’abbonamento AI Assist, proposto a 3,99 euro al mese oppure 29,99 euro all’anno. Questi strumenti adattano automaticamente il funzionamento del riscaldamento alle abitudini della famiglia e alle condizioni meteorologiche. L’analisi è stata realizzata elaborando i dati interni di tado° relativi agli autunni 2024 e 2025 in Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia e Svizzera.

Fonte: TecnoAndroid