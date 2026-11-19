Un computer quantistico e una chitarra sembrano avere ben poco in comune, eppure all’ETH di Zurigo è emerso un punto di contatto sorprendente. La fisica Yiwen Chu e il suo gruppo hanno messo a punto un sistema che sfrutta minuscole vibrazioni meccaniche per conservare e manipolare l’informazione quantistica, più o meno come le corde di uno strumento producono le note. Con una differenza non da poco, perché queste oscillazioni avvengono a frequenze ben oltre la soglia dell’udito umano e si sviluppano all’interno di un minuscolo chip quantistico, dove funzionano come una nuova forma di memoria.

Il risultato, descritto sulla rivista Science, propone un modo diverso di progettare queste macchine. Molti sistemi attuali tengono strettamente intrecciate elaborazione e archiviazione dei dati, mentre l’architettura del team di Chu assegna alle due funzioni ruoli ben distinti. Secondo la ricercatrice l’interazione tra processore e memoria quantistica rappresenta una base fondamentale per affermare i computer quantistici come strumenti potenti e affidabili, capaci di eseguire calcoli impossibili per i computer tradizionali.

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Una memoria che vibra al posto dei campi elettromagnetici

L’ispirazione arriva dai normali computer di tutti i giorni. In una macchina convenzionale la CPU si occupa dei calcoli mentre i dati restano parcheggiati nella memoria di lavoro, la RAM, e il modo in cui questi componenti sono organizzati incide parecchio sull’efficienza complessiva. Nel sistema di Zurigo il ruolo della CPU spetta a un qubit superconduttore, che fa da unità di elaborazione e controllo. Accanto c’è una memoria separata che custodisce temporaneamente le informazioni necessarie durante il calcolo, così il processore può recuperarle e modificarle quando serve.

La vera novità sta nel modo in cui i dati vengono conservati. Come spiega Chu, in questa memoria di lavoro quantistica l’informazione non viene immagazzinata per via elettromagnetica come accade di solito oggi, ma sotto forma di vibrazioni meccaniche. A custodirla sono strutture microscopiche chiamate risonatori meccanici, che trattengono i dati in specifici schemi di oscillazione. Quando il qubit ha bisogno di un’informazione accede allo stato vibrazionale, esegue l’operazione richiesta e restituisce il risultato modificato alla memoria.

Le memorie elettromagnetiche usate in molte macchine attuali sono ben conosciute e permettono un controllo estremamente preciso degli stati quantistici. Hanno però un difetto pesante perché occupano parecchio spazio, e questo complica il passaggio dai prototipi sperimentali a computer più grandi e capaci. I risonatori meccanici sono invece molto più piccoli e possono sostenere numerosi schemi di vibrazione diversi, offrendo la possibilità di memorizzare più informazioni contemporaneamente. In più riescono a preservare gli stati quantistici più a lungo prima che i dati comincino a sbiadire, un vantaggio concreto per i calcoli complessi che richiedono informazioni disponibili lungo molti passaggi.

I test superati e la sfida della scalabilità

Lo studio rappresenta la prima dimostrazione sperimentale che risonatori meccanici e qubit superconduttori possono collaborare per eseguire vere computazioni quantistiche. Per mettere alla prova il sistema i ricercatori hanno scelto due tecniche fondamentali, la trasformata di Fourier quantistica e la ricerca del periodo, entrambe impossibili da gestire senza coordinare con grande precisione più stati quantistici. Igor Kladarić, dottorando nel gruppo di Chu e coautore della pubblicazione, spiega che la trasformata di Fourier quantistica è una procedura di base richiesta da molti algoritmi quantistici, mentre l’algoritmo di ricerca del periodo implementato è servito a mostrare come questa procedura possa essere sfruttata.

Gli esperimenti hanno confermato che la nuova architettura riesce a conservare, controllare e mantenere coerenti più stati quantistici nello stesso momento. Non si tratta quindi di un semplice dispositivo di archiviazione. In linea di principio il sistema può eseguire tutte le operazioni fondamentali necessarie per computazioni quantistiche arbitrarie, cioè possiede le capacità essenziali di un computer quantistico programmabile e di uso generale.

Il prossimo ostacolo riguarda la crescita. Bisognerà portare la tecnologia verso sistemi più grandi e con maggiore potenza di calcolo senza perdere la precisione e l’affidabilità ottenute in laboratorio. Chu e i colleghi stanno continuando a studiare come sviluppare ulteriormente l’approccio, e il successo a lungo termine dipenderà dalla capacità della memoria quantistica meccanica di restare efficace man mano che si aggiungono componenti e calcoli sempre più complessi.

Fonte: TecnoAndroid