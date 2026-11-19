Mentre il team di sviluppo di Samsung lavora ancora per rifinire One UI 9.5, in Rete è già spuntato il primo banner dedicato a One UI 10, la versione che segnerà il decimo anno dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano. Si tratta di un’anticipazione che arriva con largo anticipo, visto che la release attualmente in fase di ottimizzazione non ha ancora debuttato ufficialmente sul mercato e che l’attenzione degli utenti è tutta concentrata proprio su quest’ultima.

In queste settimane gli ingegneri dell’azienda sono infatti alle prese con gli ultimi ritocchi di One UI 9.5, il nuovo capitolo software destinato a esordire all’inizio del prossimo anno a bordo degli smartphone della serie Galaxy S27. Sarà quindi la futura famiglia di top di gamma a portare al debutto commerciale l’interfaccia, come da tradizione per le versioni intermedie del software della casa coreana.

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La beta di One UI 9.5 è già partita sui Galaxy S26

Nelle ultime ore il produttore ha dato il via al programma di test pubblico della nuova interfaccia per la serie Galaxy S26, per ora limitato ad alcuni mercati selezionati. Un passaggio che conferma come i lavori stiano procedendo senza particolari intoppi e che consente a una parte degli utenti di provare in anteprima le novità in arrivo, contribuendo allo stesso tempo a scovare eventuali problemi prima del rilascio definitivo.

Il settore tecnologico però non si ferma mai e corre sempre un passo avanti rispetto alle tabelle di marcia ufficiali. Non c’è quindi troppo da stupirsi se, proprio mentre la beta di One UI 9.5 muove i primi passi sui Galaxy S26, sia già comparsa online la prima immagine promozionale della generazione successiva del software Samsung.

Cosa rivela il banner di One UI 10

L’immagine trapelata offre qualche indizio interessante sul linguaggio di design che l’azienda coreana potrebbe adottare per celebrare il decimo anniversario della sua interfaccia. Al centro della grafica campeggia il numero 10, realizzato con un doppio effetto visivo che difficilmente passa inosservato.

Nella parte inferiore la cifra appare sfocata, mentre in quella superiore mostra un effetto che ricorda il vetro. Una scelta stilistica che lascia intuire la possibile direzione estetica del nuovo software, anche se al momento si tratta soltanto di un indizio visivo e non di una presentazione ufficiale delle novità grafiche di One UI 10.

Android 18 e il debutto sui pieghevoli nel 2027

Con ogni probabilità la nuova interfaccia sarà basata su Android 18, la versione del sistema operativo che Google dovrebbe lanciare la prossima primavera. Sul fronte dei contenuti, però, non è ancora chiaro se l’aggiornamento sarà di portata limitata, come accaduto quest’anno con One UI 9, oppure se porterà in dote un gran numero di funzionalità inedite.

Qualche certezza in più riguarda invece le tempistiche. Considerando la politica adottata di recente da Samsung, che riserva il debutto delle major release ai dispositivi pieghevoli, One UI 10 dovrebbe arrivare ufficialmente sul mercato nell’estate del 2027 a bordo di Galaxy Z Flip9, Galaxy Z Fold9 e Galaxy Z Fold9 Ultra.

Fonte: TecnoAndroid