Le sostanze chimiche ricavate dalle foglie di kratom sono finite al centro dell’attenzione di scienziati e tossicologi, che hanno deciso di lanciare un allarme piuttosto chiaro. A preoccupare gli specialisti sono soprattutto i composti derivati dalla pianta, perché mostrano proprietà simili agli oppioidi e lo fanno in modo tutt’altro che lieve. Non si tratta quindi di un semplice estratto vegetale da osservare con curiosità ma di qualcosa che richiede cautela.

Il cuore della questione riguarda i derivati del kratom, cioè quelle sostanze che si ottengono partendo dalle foglie e che presentano una forza notevole. Proprio questa potenza ha spinto chi studia gli effetti delle sostanze sull’organismo a mettere in guardia sui rischi. Quando una molecola si comporta in modo paragonabile a un oppioide, il discorso cambia completamente e la prudenza diventa obbligatoria.

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Cosa preoccupa gli esperti nei derivati del kratom

Parlare di effetti simili agli oppioidi significa accostare questi composti a una famiglia di sostanze ben nota in medicina, quella a cui appartengono alcuni tra gli antidolorifici più potenti. È proprio questa somiglianza a far scattare il campanello d’allarme. Il kratom viene spesso percepito come qualcosa di naturale e quindi innocuo, ma l’origine vegetale non dice nulla sulla sicurezza di ciò che se ne ricava.

Gli esperti insistono su un punto preciso. Le molecole estratte dalla pianta non vanno considerate tutte uguali e alcune risultano particolarmente intense nei loro effetti. Per questo l’attenzione si concentra sui derivati e non soltanto sulla foglia in sé. Chi si occupa di tossicologia guarda con sospetto a sostanze dal profilo così forte, soprattutto quando la loro azione richiama da vicino quella degli oppioidi.

Il tema del dolore entra inevitabilmente nella discussione. Le sostanze con un comportamento simile agli oppioidi sono infatti associate al sollievo dalla sofferenza fisica, ed è facile intuire perché qualcuno possa essere attratto da prodotti di questo tipo. Proprio da qui però nasce il problema, perché la stessa caratteristica che le rende interessanti è anche quella che le rende delicate da maneggiare.

Perché l’allarme riguarda il potenziale di dipendenza

Il nodo più sensibile è il potenziale di dipendenza. Le sostanze che agiscono come gli oppioidi portano con sé un rischio che la comunità scientifica conosce bene, ed è questo il motivo per cui scienziati e tossicologi hanno scelto di alzare la voce. La preoccupazione non riguarda un’ipotesi astratta ma la natura stessa dei composti ricavati dalle foglie di kratom.

C’è poi la questione della pericolosità in senso più ampio. Una sostanza molto potente richiede conoscenze, dosaggi e controlli che chi la acquista spesso non ha. Il fatto che si parli di derivati e non della pianta grezza rende il quadro ancora più delicato, perché la concentrazione degli effetti può risultare più marcata. Gli addetti ai lavori sottolineano proprio questa differenza, invitando a non confondere il kratom tradizionale con i composti più forti che se ne possono ottenere.

Il messaggio degli specialisti punta quindi a una maggiore consapevolezza. Conoscere cosa sia davvero il kratom, quali sostanze se ne ricavino e quali effetti possano produrre diventa fondamentale per evitare di sottovalutare un prodotto che, almeno all’apparenza, sembra innocuo. Le caratteristiche simili agli oppioidi lo collocano invece in una categoria che merita grande attenzione.

Al momento sono scienziati e tossicologi a guidare questa presa di posizione, concentrandosi in particolare sui composti chimici estratti dalle foglie della pianta. Il loro allarme riguarda la forte somiglianza con gli oppioidi, il potenziale di dipendenza e i pericoli legati a sostanze tanto potenti.

Fonte: TecnoAndroid