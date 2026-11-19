Il Black Friday diventa un’occasione per acquistare uno smartphone realme a un prezzo più contenuto, con promozioni che coinvolgono diverse fasce di mercato. L’iniziativa riguarda alcuni dei modelli più recenti del marchio, dal GT 8 Pro alla serie realme 16, passando per i dispositivi della famiglia C100.

Gli sconti sono disponibili attraverso Amazon, Euronics, Expert, Unieuro e MediaWorld, con date differenti a seconda del rivenditore e del prodotto. Le riduzioni arrivano fino al 40% rispetto ai prezzi di listino, mentre alcune promozioni proseguiranno fino al 6 dicembre.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

realme GT 8 Pro e realme 16 Pro Series

Tra i modelli coinvolti c’è il realme GT 8 Pro, smartphone di fascia alta pensato per chi cerca prestazioni elevate anche nelle attività più impegnative, dal gaming all’editing video. La dotazione comprende un processore di fascia premium, un display progettato per offrire elevata fluidità e precisione nella riproduzione delle immagini, ricarica ultrarapida e una costruzione curata. La famiglia realme 16 Pro punta invece soprattutto sulla fotografia. Entrambi i modelli integrano una fotocamera principale LumaColor da 200 MP con stabilizzazione ottica OIS e una fotocamera frontale da 50 MP. La versione Pro+ aggiunge un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x, mentre i display sono AMOLED ad alta luminosità.

Le batterie hanno capacità differenti: 6.500 mAh per realme 16 Pro e 7.000 mAh per realme 16 Pro+. Cambiano anche i sistemi di ricarica, rispettivamente da 45 W e 80 W. Sul fronte delle prestazioni, il modello Pro utilizza il MediaTek Dimensity 7300-Max, mentre il Pro+ si affida al Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

realme 16 5G e la gamma C100

Le promozioni interessano anche realme 16 5G, disponibile in due configurazioni di memoria. Il dispositivo integra due fotocamere portrait AI da 50 MP e una batteria da 6.550 mAh, con un design leggero e caratteristiche pensate per chi utilizza frequentemente lo smartphone per fotografie e contenuti digitali. Scendendo nella gamma, realme C100 5G combina connettività di nuova generazione e autonomia. La batteria da 6.600 mAh è affiancata da una struttura con resistenza di grado militare, mentre la configurazione proposta nelle offerte prevede 4 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Il realme C100X si distingue invece per la batteria da 7.500 mAh, il display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e la fotocamera AI da 50 MP. La costruzione ArmorShell, la certificazione IP64 e la resistenza agli urti di grado militare completano la dotazione, insieme alla ricarica rapida da 45 W e ai 256 GB di spazio di archiviazione.

Tutti i prezzi e i periodi delle promozioni

Per realme 16 5G con 6 GB di RAM e 256 GB di memoria il prezzo scende a 269,99 euro, rispetto ai 379,99 euro di listino. L’offerta è disponibile su Amazon dal 19 al 30 novembre. La variante da 8 GB e 256 GB viene invece proposta a 299,99 euro anziché 399,99 euro da Euronics dal 26 novembre al 6 dicembre, da Expert dal 19 al 30 novembre e da Unieuro dal 26 novembre al 3 dicembre. Il realme GT 8 Pro con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione passa da 999,99 a 849,99 euro su Amazon, con promozione attiva dal 19 al 30 novembre.

Per realme 16 Pro da 8 GB e 256 GB il prezzo promozionale è di 399,99 euro, contro i 429,99 euro di listino. È disponibile su Amazon dal 19 al 30 novembre, Euronics dal 12 al 30 novembre, Unieuro dal 26 novembre al 3 dicembre e MediaWorld dal 20 al 30 novembre. La versione da 8 GB e 512 GB viene invece proposta a 449,99 euro anziché 479,99 euro su Amazon, sempre dal 19 al 30 novembre. Il realme 16 Pro+ da 8 GB e 256 GB scende a 449,99 euro rispetto ai 529,99 euro di listino, con un’offerta su Amazon dal 19 al 30 novembre. Per la configurazione da 12 GB e 512 GB il prezzo è di 569,99 euro anziché 599,99 euro, su Expert dal 19 al 30 novembre e su MediaWorld dal 25 al 30 novembre.

Chi cerca un modello più accessibile può valutare il realme C100X da 4 GB e 256 GB, proposto a 199,99 euro invece di 259,99 euro. La promozione è attiva da Euronics dal 12 novembre al 6 dicembre e da Expert dal 19 al 30 novembre. Infine, il realme C100 5G da 4 GB e 256 GB costa 229,99 euro anziché 279,99 euro su Euronics dal 26 novembre al 6 dicembre, Expert dal 19 al 30 novembre e Unieuro dal 26 novembre al 3 dicembre. La versione da 4 GB e 128 GB viene invece proposta a 199,99 euro, rispetto ai 239,99 euro di listino, su Unieuro nelle finestre promozionali dal 12 al 19 novembre e dal 26 novembre al 3 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid