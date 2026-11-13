One UI 9.5: dashboard per le chiamate bloccate tra frodi e spam

Con One UI 9.5, Samsung sta preparando una novità pensata per chi riceve ogni giorno telefonate sospette o fastidiose. All’interno dell’app Telefono sta prendendo forma una nuova sezione che mostra in modo molto più chiaro quante chiamate indesiderate sono state bloccate e a quale categoria appartenevano, distinguendo fra tentativi di frode, spam e numeri bloccati manualmente. Si tratta di una funzione ancora in fase di sviluppo, quindi al momento non è disponibile per tutti gli utenti.

Come accade con tutte le funzioni ancora in lavorazione, non c’è alcuna garanzia che questa dashboard arrivi davvero al rilascio generalizzato. Le premesse però sono interessanti, soprattutto per chi vuole avere sotto controllo il proprio registro chiamate senza dover scorrere elenchi infiniti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona oggi e cosa cambia con One UI 9.5

Gli smartphone Galaxy consentono già di consultare le chiamate bloccate. Basta aprire la schermata Recenti dell’app Telefono e passare dal menu con i tre puntini, dove è possibile attivare o nascondere la visualizzazione di queste telefonate. Un sistema funzionale ma piuttosto spartano, che si limita a mostrare la lista senza offrire una visione d’insieme.

La nuova interfaccia cambia approccio e introduce una vera e propria dashboard dedicata. La sezione si chiama Blocked calls e come prima cosa mostra il numero complessivo di chiamate filtrate negli ultimi 30 giorni. Questo dato viene poi diviso in tre categorie ben distinte. La prima è Potential fraud, che raccoglie le chiamate potenzialmente fraudolente. La seconda è Suspected spam, dedicata alle telefonate sospettate di essere spam. La terza è Blocked by you, che comprende i numeri bloccati direttamente dall’utente.

Per rendere tutto più immediato, Samsung ha scelto una rappresentazione grafica già familiare a chi usa un Galaxy. Le tre tipologie compaiono infatti su una barra orizzontale suddivisa per categoria, del tutto simile a quella che indica la memoria occupata sul telefono con le relative voci. Un colpo d’occhio basta quindi per capire quale tipo di chiamata pesa di più sul totale.

Una funzione ancora incompleta ma già promettente

Toccando una delle tre voci si accede a una pagina specifica, nella quale dovrebbero comparire tutte le telefonate di quel tipo intercettate negli ultimi 30 giorni. Nell’implementazione attuale però queste schermate risultano ancora vuote. La funzione è stata infatti attivata manualmente nell’app Telefono di One UI 9.5 e appare evidentemente non ancora operativa al 100%.

C’è poi un altro aspetto che rende la sezione più utile di quanto possa sembrare a prima vista. La dashboard indica anche se è attivo il blocco automatico delle chiamate spam e truffa. Nel caso in cui questa protezione risulti disattivata, compare un collegamento rapido che consente di abilitarla senza dover cercare l’opzione fra i vari menu delle impostazioni.

Fonte: TecnoAndroid