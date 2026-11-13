Occhiali Android XR: preordini aperti e prezzi da 340 euro

Google ha aperto ufficialmente i pre-ordini della nuova linea di occhiali smart Android XR, sviluppata insieme a Samsung e a due marchi del mondo della moda come Warby Parker e Gentle Monster. L’idea alla base è offrire un’assistenza visiva e vocale continua grazie a Gemini, con le app principali dell’ecosistema di Mountain View sempre a portata di voce e le mani finalmente libere durante la giornata. Insieme al lancio, Big G ha illustrato anche un pacchetto di misure dedicate alla privacy che coinvolge hardware e software, pensato per tutelare sia chi indossa la montatura sia chi le passa accanto.

Modelli, prezzi e disponibilità degli occhiali Android XR

I primi dispositivi basati su Android XR sono divisi in due collezioni. Quella firmata Warby Parker comprende tre modelli (Alden, Reid e Wren) disponibili nelle colorazioni Pine, Saddle e Jet Black, sia con lenti graduate sia in versione da sole. La gamma di Gentle Monster punta invece su sei modelli dalle forme più audaci, con montature rosso scuro, rosa, grigie e gialle abbinate a lenti trasparenti, sfumate, blu o marroni. Anche qui si possono scegliere lenti da vista.

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Le prenotazioni partono il 12 novembre 2026 ma solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud, mentre le spedizioni inizieranno dal 10 dicembre 2026. Per l’Italia non c’è ancora nulla. I prezzi partono da circa 340 euro per i modelli Warby Parker e da circa 385 euro per quelli Gentle Monster.

Sul piano costruttivo tutti i modelli condividono la stessa base tecnica, con un peso di circa 41 grammi, una batteria che arriva fino a 9 ore di autonomia e una custodia capace di garantire sette ricariche complete. La fotocamera è un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel con HDR, stabilizzazione e registrazione dell’audio spaziale. Gli altoparlanti di tipo aperto indirizzano il suono verso l’orecchio lasciando percepire l’ambiente, così da ascoltare musica su YouTube Music, Spotify, Apple Music e Audible o gestire chiamate e messaggi vocali. Serve però uno smartphone compatibile, quindi un Pixel 7 o successivo con almeno Android 17 QPR1, uno dei Galaxy S, S FE, Z Flip, Z Fold e Z Fold Ultra con One UI 9.0 o versioni seguenti, oppure un iPhone 13 Pro o modello più recente.

Gemini al centro dell’esperienza

Tutto ruota intorno all’assistente di Google, tanto che la storica parola d’attivazione “Hey Google” lascia spazio a “Hey Gemini“, anche se all’inizio funzioneranno entrambe. Con un comando vocale o un tocco sulle aste è possibile ottenere informazioni su ciò che si sta guardando, per esempio controllare su Google Calendar la disponibilità per un evento visto su una locandina. L’IA può poi aggiungere prodotti alla lista della spesa o ricordare il luogo di una riunione semplicemente osservando oggetti e ambienti circostanti.

Non mancano la navigazione passo passo con Google Maps e la traduzione vocale in tempo reale tramite Google Traduttore, con riconoscimento automatico di oltre 70 lingue. Per le persone ipovedenti o non vedenti arrivano Guided Vision di Gemini Live, che descrive a voce l’ambiente, e l’integrazione con Aira, servizio che collega la fotocamera a un operatore umano qualificato. Oltre ai comandi a sfioramento sulla montatura, chi possiede un Pixel Watch potrà controllare gli occhiali con gesti come il pizzico delle dita o il movimento del polso, e nel corso del 2027 il supporto arriverà anche su Fitbit Air.

Le regole sulla privacy di chi indossa e di chi viene inquadrato

Google ha spiegato di aver ascoltato utenti, passanti ed esperti, scoprendo timori comuni sul rischio di essere ripresi senza consenso. Per chi indossa gli occhiali, le immagini inviate a Gemini non finiscono nella cronologia, non servono ad addestrare i modelli né a personalizzare la pubblicità, e i dati in cloud sono crittografati. Ci sono permessi gestibili app per app, la possibilità di cancellare le chat e un interruttore fisico che spegne del tutto le funzioni smart.

Per tutelare chi si trova intorno, un LED esterno segnala foto e video e, se viene coperto o manomesso, alcuni sensori bloccano la registrazione. I volti dei passanti vengono oscurati prima dell’elaborazione da parte di Gemini e i microfoni direzionali isolano solo la voce di chi porta la montatura. L’uso è riservato ad account Google di maggiorenni, che dovranno impegnarsi a non riprendere altre persone senza autorizzazione, a non filmare in luoghi sensibili e a non coprire il LED, pena il possibile blocco degli occhiali. Le norme di Google Play vietano inoltre alle app di usare la fotocamera per dirette sui social o per il riconoscimento facciale in tempo reale.

Fonte: TecnoAndroid