One UI 9.5 su Galaxy S25 Ultra: spunta il primo firmware

Samsung ha cominciato a lavorare su One UI 9.5 anche per Galaxy S25 Ultra, il modello più importante della generazione dello scorso anno. Dopo i primi movimenti emersi la settimana scorsa per portare la beta della nuova interfaccia sui Galaxy S26, ora arrivano segnali simili pure per i flagship del 2025, e il primo della lista è proprio il top di gamma della famiglia.

La sequenza appare piuttosto lineare. Prima tocca agli smartphone più recenti, poi lo sviluppo si allarga ai dispositivi della generazione precedente, partendo da quello di fascia più alta. Per chi possiede Galaxy S25 Ultra si tratta quindi di un’indicazione utile, perché conferma che il telefono è già entrato nei piani della casa coreana per il prossimo aggiornamento software.

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Il firmware individuato sui server di Samsung

Sui server di Samsung è stato infatti scovato un firmware destinato proprio a Galaxy S25 Ultra e identificato dalla sigla S938BXXUDEZKG. Una stringa di lettere e numeri che a prima vista dice poco, ma che in questo caso ha un peso preciso. La presenza del pacchetto rappresenta infatti il primo segnale concreto del fatto che lo sviluppo di One UI 9.5 per il top di gamma del 2025 è partito.

Oltre a questo, però, non c’è molto altro da aggiungere. Allo stato attuale non sono disponibili ulteriori dettagli sul contenuto della build né sulle funzionalità attualmente in fase di test. Non è chiaro quindi quali novità siano già state integrate in questa versione di prova né quanto il lavoro sia avanzato. Il quadro, per ora, si limita alla conferma che il firmware esiste e che riguarda il modello Ultra della serie dello scorso anno.

Il dato più interessante resta comunque il tempismo. Il fatto che le prime tracce per Galaxy S25 Ultra compaiano a così breve distanza da quelle relative ai Galaxy S26 mostra un’azienda che sta portando avanti i lavori su più fronti in parallelo, senza lasciare troppo indietro i dispositivi della generazione precedente.

Cosa aspettarsi da One UI 9.5 e dal futuro One UI 10

Sul fronte delle novità, le anticipazioni su One UI 9.5 non sono certo mancate nei giorni scorsi. L’impressione generale è abbastanza chiara: non ci sarà nessuna rivoluzione. Si parla piuttosto di un aggiornamento di rifinitura, che dovrebbe intervenire sull’esperienza attuale senza stravolgerla. Chi si aspettava un cambio di passo netto nell’interfaccia dei telefoni Galaxy dovrà quindi pazientare ancora un po’.

Le modifiche più sostanziose, infatti, sembrano destinate a One UI 10. Questa futura versione potrebbe portare con sé cambiamenti più profondi e, forse, perfino un nuovo nome. Circola infatti l’ipotesi che il software possa essere ribattezzato Galaxy OS, anche se al momento si tratta solo di una possibilità e non di una decisione ufficiale. In questo scenario One UI 9.5 assumerebbe il ruolo di passaggio intermedio, una tappa di avvicinamento verso un salto più consistente.

Per quanto riguarda gli smartphone già sul mercato, Galaxy S25 Ultra resta acquistabile online a prezzi decisamente più bassi rispetto al lancio. Su Amazon Marketplace il top di gamma di Samsung si trova a 693 euro, mentre un’altra offerta propone lo stesso importo e un’ulteriore proposta sale a 713 euro, secondo i prezzi aggiornati al 12 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid