Samsung Galaxy Watch 10 Classic, un codice fa pensare al 5G

Samsung concentra da sempre gran parte delle proprie energie sugli smartphone, eppure ogni anno trova il modo di arricchire anche la famiglia degli orologi intelligenti. Per il 2027 la novità più interessante potrebbe arrivare proprio da Samsung Galaxy Watch 10 Classic, che stando alle prime tracce emerse avrebbe in serbo una sorpresa piuttosto concreta: il supporto alla connettività 5G. A colpire è anche la tempistica, visto che sono passati nemmeno quattro mesi dal lancio di Galaxy Watch9 e il colosso coreano sembra già al lavoro sulla generazione successiva.

Non si tratta di un dettaglio da poco. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, il prossimo modello della linea Classic segnerebbe un passaggio importante per l’intera gamma di smartwatch Samsung, che finora non ha mai offerto questa possibilità.

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La prima apparizione nel database GSMA

A sollevare il velo è stato il leaker Erencan Yilmaz, che su X ha segnalato la comparsa di un nuovo e misterioso “Galaxy Watch” all’interno del database di GSMA. Il dispositivo è identificato dal numero di modello L616U, preceduto dalla consueta sigla SM che l’azienda utilizza per i suoi prodotti.

Il nome commerciale ufficiale, per il momento, non è noto. Lo stesso leaker lo precisa con chiarezza. Tuttavia, osservando il modo in cui il gruppo coreano numera abitualmente i propri dispositivi, l’ipotesi più plausibile è che dietro quel codice si nasconda proprio Galaxy Watch 10 Classic. Un ragionamento che si basa sulla coerenza delle sigle adottate negli anni e che rende l’identificazione piuttosto credibile, pur senza alcuna ufficialità.

Va detto che avviare lo sviluppo di un nuovo prodotto a pochi mesi dal debutto del predecessore non ha nulla di strano. Molte aziende del settore lavorano con largo anticipo e Samsung non fa eccezione. Il punto davvero curioso è un altro e si nasconde in una singola cifra.

Quel 6 finale che fa pensare al 5G

L’ultima cifra del numero di modello è un 6, e non sembra affatto casuale. Samsung la impiega solitamente per contraddistinguere i dispositivi dotati di supporto alle reti 5G, una sorta di firma che negli anni è diventata piuttosto riconoscibile per chi segue da vicino le mosse del produttore.

Proprio questo particolare lascia supporre che il futuro orologio della linea Classic possa collegarsi alle reti di quinta generazione. Se così fosse, Samsung Galaxy Watch 10 Classic diventerebbe il primo esponente della serie a offrire una caratteristica simile, un traguardo che finora nessun Galaxy Watch aveva raggiunto.

Sul piano pratico il vantaggio sarebbe evidente. Il supporto al 5G dovrebbe infatti assicurare agli utenti una connessione più efficiente, permettendo all’indossabile del marchio coreano di misurarsi con maggiore efficacia contro le principali alternative presenti sul mercato. Il riferimento più immediato è ai prodotti di Cupertino, in particolare Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 3, che rappresentano oggi i rivali più agguerriti per chiunque voglia ritagliarsi uno spazio nella fascia alta degli orologi smart.

Per ora l’unico elemento concreto resta la registrazione nel database GSMA, con quel codice che termina con la cifra 6 e un nome commerciale ancora tutto da ufficializzare. Dal lancio di Galaxy Watch9 non sono trascorsi neppure quattro mesi, e Samsung ha già messo in moto lo sviluppo del modello destinato a raccoglierne l’eredità.

Fonte: TecnoAndroid