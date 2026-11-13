Samsung: One Hand Operation+ 9.4.23 corregge un bug del tasto Home

Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per One Hand Operation+, il modulo che da tempo occupa un posto di rilievo all’interno della suite Good Lock. Chi lo conosce sa bene a cosa serve: consente di intervenire sui controlli a gesti degli smartphone Galaxy e di personalizzarli secondo le proprie esigenze. La nuova release porta il numero 9.4.23 e non va cercata tra le novità di funzioni o tra le aggiunte vistose. È piuttosto un intervento di manutenzione, pensato per correggere alcuni problemi che gli utenti possono incontrare durante l’uso e per migliorare la stabilità complessiva dell’app.

Non si tratta quindi del genere di aggiornamento che stravolge il modo di usare il telefono. Il pacchetto si muove su un terreno più discreto, fatto di sistemazioni e ritocchi che lavorano dietro le quinte e che puntano a rendere più affidabile uno strumento già molto diffuso tra chi ama modellare il proprio dispositivo nei minimi dettagli.

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Il bug del tasto Home usato in orizzontale

La correzione principale riguarda un bug legato alla pressione prolungata del pulsante Home quando lo smartphone viene utilizzato in orizzontale. Samsung però non entra nel merito e non spiega quale fosse esattamente il comportamento anomalo da correggere. L’azienda si limita a indicare che con questa versione il problema è stato risolto, senza aggiungere altro sulle circostanze in cui si presentava o sugli effetti concreti che produceva durante l’utilizzo.

Nel registro delle modifiche compare poi la classica voce dedicata a generiche correzioni di bug e miglioramenti della stabilità. Si tratta di una formula piuttosto vaga, che lascia aperta la possibilità che siano stati sistemati anche altri malfunzionamenti di minore entità, non specificati in modo esplicito nelle note di rilascio. Nessun cambiamento visibile a colpo d’occhio dunque, ma un lavoro di rifinitura che riguarda il funzionamento quotidiano del modulo e la sua tenuta nel tempo.

Per chi utilizza spesso il telefono in posizione orizzontale e si affida alla pressione prolungata del tasto Home, la versione 9.4.23 rappresenta comunque il rilascio da installare per avere il problema alle spalle. Le altre modifiche restano invece meno definite, proprio perché il changelog non fornisce indicazioni puntuali su cosa sia stato toccato oltre a questo intervento.

Perché One Hand Operation+ resta tra i moduli più amati

Il successo di One Hand Operation+ all’interno di Good Lock ha una spiegazione piuttosto semplice. Il modulo permette di ampliare e personalizzare in modo molto profondo i gesti dai bordi dello schermo, offrendo un margine di manovra ben più ampio rispetto a quello disponibile normalmente. Agli swipe laterali si possono associare azioni differenti, così da richiamare con un semplice movimento del dito le funzioni che si usano più spesso.

Non finisce qui, perché diventa possibile anche modificare la posizione e le dimensioni delle aree sensibili, cioè le porzioni del display che rispondono ai gesti. Spostandole più in alto o più in basso, allargandole o restringendole, ognuno può adattare il comportamento del dispositivo alla propria impugnatura e alle proprie abitudini.

Combinando tutte queste opzioni si arriva a costruire configurazioni su misura, capaci di rendere più semplice l’uso con una sola mano dei dispositivi Galaxy, che è poi lo scopo indicato dal nome stesso dell’app. Proprio questa flessibilità rende One Hand Operation+ uno dei componenti più apprezzati della suite Good Lock, e con la versione 9.4.23 ora in distribuzione Samsung ha corretto il malfunzionamento legato alla pressione prolungata del tasto Home in orizzontale.

Fonte: TecnoAndroid