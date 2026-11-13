Marte, gas anomalo ad Alba Mons: forse c’è ancora magma caldo

Sotto la superficie di Marte potrebbe esserci ancora del magma caldo. Lo suggeriscono alcune misteriose emissioni di gas individuate vicino a un enorme vulcano del Pianeta Rosso, insieme a fratture del terreno che sembrano piuttosto recenti. Se l’ipotesi venisse confermata, l’idea di un mondo geologicamente morto andrebbe rivista, perché l’attività vulcanica potrebbe non essersi mai spenta del tutto e continuare a lavorare in profondità.

Al centro dello studio c’è il cloruro di idrogeno, un gas rilevato in concentrazioni insolite sopra alcune spaccature nella regione vulcanica di Alba Mons. Il gruppo internazionale guidato da Alexander Trokhimovskiy ritiene che possa arrivare dal magma sotterraneo e risalire attraverso le crepe. A individuare per la prima volta questa molecola nell’atmosfera marziana era stato l’ExoMars Trace Gas Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea, con risultati resi noti nel 2021. Sulla Terra il cloruro di idrogeno esce spesso da aperture collegate al magma, e da qui nasce il sospetto che qualcosa di simile accada anche lassù.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

“I nostri risultati indicano che Marte ha conservato abbastanza calore interno da sostenere un’attività vulcanica fino a tempi recenti, e forse la sostiene ancora” spiega Daniel Mège, professore al Centro di ricerche spaziali dell’Accademia polacca delle scienze e coautore principale dello studio.

Un gas che arriva nella stagione sbagliata

L’anomalia è emersa all’inizio dell’estate nell’emisfero settentrionale del pianeta. Di norma i livelli di cloruro di idrogeno toccano il massimo durante l’inverno boreale e poi crollano d’estate, un andamento legato soprattutto ai cicli della polvere e dell’acqua. Sui fianchi di Alba Mons invece il gas ricompariva più volte proprio a inizio estate e sempre nello stesso punto, una coincidenza difficile da spiegare con la normale chimica atmosferica.

Il contesto rende tutto più interessante. Marte ospita i vulcani più grandi del Sistema Solare, alcuni dei quali hanno eruttato negli ultimi milioni di anni, e gli strumenti in superficie hanno registrato terremoti marziani. Nessuno però ha mai osservato direttamente una nuova eruzione o una colata di lava fresca.

Crepe fresche e ghiaccio che fa da tappo

Gli spettrometri a infrarossi dell’Atmospheric Chemistry Suite, a bordo del Trace Gas Orbiter, hanno rilevato il gas in un’area ristretta subito dopo la scomparsa della brina invernale. La camera CaSSIS ha poi mostrato fratture strette dall’aspetto recente, alcune lunghe centinaia di metri, circondate da strani cambiamenti di colore del terreno. “Era come cercare un ago in un pagliaio” racconta Mège, sorpreso che la sonda abbia colto una manciata di molecole da una sorgente forse intermittente mentre sorvegliava l’intera atmosfera.

Secondo il team i gas risalirebbero dalle spaccature come accade nelle fumarole terrestri. Negli inverni marziani, quando si scende fino a 120 gradi sotto zero, il ghiaccio sigillerebbe le fratture. Con il caldo di inizio estate sublima, passa cioè direttamente allo stato di vapore, e riapre la strada ai gas. Le macchie di colore potrebbero essere depositi minerali simili a quelli che circondano le fumarole sulla Terra.

Una camera magmatica dormiente e il nodo della vita

Prima di arrivare a questa conclusione bisognava escludere le alternative, così il gruppo ha passato in rassegna tutte le reazioni chimiche capaci di produrre quel gas, anche quelle estranee al vulcanismo. “Dovevamo essere rigorosi, critici e creativi” aggiunge Mège. L’ipotesi più solida resta quella di una camera magmatica dormiente sotto Alba Mons, in grado di rilasciare gas anche senza eruzioni visibili.

Le implicazioni vanno oltre la geologia. In passato i gas liberati dal magma potrebbero aver favorito un’atmosfera più densa e un clima più caldo, adatto all’acqua liquida. E se il magma incontra le falde sotterranee può generare sistemi idrotermali caldi, ricchi di energia chimica e al riparo dalle condizioni ostili in superficie. “Cercare la vita marziana nelle fessure di Alba Mons avrebbe molto senso” osserva Mège, perché quegli ambienti potrebbero offrire gli ingredienti necessari ai microrganismi.

I risultati non dimostrano che il pianeta sia in eruzione né che sotto il suolo esista la vita, ma offrono un motivo concreto per studiare da vicino le fratture di Alba Mons. “Queste scoperte potrebbero rivelarsi il più grande successo del TGO finora” sottolinea Colin Wilson, scienziato di progetto dell’ESA per l’ExoMars Trace Gas Orbiter.

Fonte: TecnoAndroid