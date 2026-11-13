iPhone 18 rinviato al 2027, il motivo riguarda Samsung

Il calendario di iPhone 18 ha preso una piega diversa dal solito, e adesso emerge una spiegazione che chiama in causa Samsung, non nei panni di rivale ma in quelli di fornitore. Per anni settembre è stato il mese in cui Apple presentava l’intera famiglia dei suoi smartphone in un colpo solo. Questa volta invece sul palco sono saliti soltanto i due modelli Pro, accompagnati dal Duo, che fa storia a sé perché si tratta di un prodotto completamente nuovo.

La versione standard, quella che molti chiamano “liscia”, dovrebbe arrivare all’inizio del 2027 insieme al nuovo Air. Nei mesi scorsi sono circolate parecchie teorie su questo cambio di passo, alcune più convincenti di altre. L’ultima ipotesi però ha il pregio di essere piuttosto concreta, perché riguarda un componente preciso e una scelta industriale che Apple aveva già messo in cantiere da tempo. Niente strategie misteriose, quindi, ma una questione molto pratica legata alla catena di approvvigionamento.

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Il nodo dei sensori fotografici

Secondo questa ricostruzione, tra le ragioni del rinvio ci sarebbe il passaggio a Samsung per la fornitura dei sensori fotografici, al posto della storica Sony. Cambiare partner su un elemento così delicato non è mai un’operazione indolore. Il nuovo fornitore avrebbe accumulato qualche ritardo tra produzione, validazione e verifica dei componenti, che hanno cominciato a uscire dalle fabbriche del colosso sudcoreano soltanto in primavera.

Praticamente si è innescato un effetto domino. Con i chip pronti più tardi del previsto, anche la produzione di massa degli smartphone veri e propri sarebbe slittata all’autunno, cioè proprio nel periodo in cui i dispositivi avrebbero dovuto essere presentati al pubblico. Tempi troppo stretti per garantire scorte adeguate a un lancio di quella portata.

Da qui la decisione attribuita ad Apple. Per evitare problemi di disponibilità l’azienda di Cupertino avrebbe scelto di spostare iPhone 18 al 2027, concentrando la distribuzione iniziale sulle versioni più sofisticate della gamma. In questo modo ci sarebbe più margine per far crescere la produzione dei nuovi componenti e centrare gli obiettivi di fornitura interni, senza ritrovarsi con gli scaffali vuoti nelle settimane successive al debutto. Una mossa prudente, che sacrifica la tradizione di settembre pur di non mettere in difficoltà il modello più venduto con un’offerta insufficiente.

Perché Apple ha scelto Samsung al posto di Sony

La svolta non è arrivata dal nulla. Già l’anno scorso Apple aveva annunciato l’intenzione di affidarsi al gruppo coreano per i chip destinati al comparto fotografico dei suoi dispositivi, e il contratto con Sony era in scadenza proprio quest’anno. Le tempistiche, insomma, coincidono in modo piuttosto preciso con la nuova strategia di lancio della casa di Cupertino.

Sulle motivazioni della scelta l’azienda non ha fornito spiegazioni dettagliate. Qualche elemento però si può mettere in fila. I sensori Sony godono della reputazione di offrire una qualità un po’ più alta, ma hanno anche un costo leggermente superiore. Dall’altra parte c’è un fornitore che da tempo spinge parecchio sui sensori da 200 MP, una soluzione che sta riscuotendo grande successo tra un po’ tutti i produttori di smartphone.

Quel tipo di sensore, a quanto pare, sembra interessare anche Apple, che per la parte fotografica dei suoi iPhone si era sempre appoggiata al partner giapponese e che ora ha deciso di voltare pagina.

Fonte: TecnoAndroid