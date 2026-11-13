Rimac Nevera addio: le ultime 10 Nevera R chiudono a quota 71

La produzione della Rimac Nevera si avvia alla conclusione. Il costruttore croato sta assemblando le ultime 10 unità di Nevera R, destinate ai clienti entro la fine del 2026, e dopo quegli esemplari la linea si fermerà definitivamente. Si chiude così il capitolo di una delle auto che più hanno contribuito a cambiare l’idea stessa di hypercar a batteria.

A fare il punto è stato direttamente Mate Rimac in un video pubblicato su Instagram. Secondo i numeri condivisi dal fondatore, Rimac Automobili avrà prodotto in tutto 71 esemplari di Nevera da quando sono partite le consegne nel 2022. Di questi, 51 appartengono alla versione “normale”, mentre gli altri 20 sono Nevera R. Un totale ben lontano dai piani iniziali, visto che nel 2018, quando l’azienda aveva svelato il progetto, l’obiettivo dichiarato era arrivare a 150 vetture.

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Il fondatore però non sembra affatto deluso. In chiusura del video ha commentato così: “Penso che sia comunque un ottimo risultato. È l’hypercar elettrica più venduta al mondo. E senza di essa, oggi non ci sarebbe il Tourbillon, non ci sarebbe questa fabbrica. Quindi ha fatto il suo lavoro. Penso che sia un’auto piuttosto interessante… che avrà il suo posto nella storia. E grazie a tutti i proprietari che fanno parte di questo incredibile viaggio.”

Numeri da primato per la Rimac Nevera

Per capire perché la Rimac Nevera abbia lasciato il segno bisogna tornare al 2018, anno in cui fece il suo debutto come concept con il nome di C Two. Già allora le cifre erano fuori scala. Quattro motori elettrici capaci di erogare complessivamente 1.914 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in appena 1,85 secondi. La versione di serie è arrivata nel 2021 e ha mantenuto le promesse.

La velocità massima tocca i 412 km/h e il quarto di miglio viene percorso in 9,1 secondi. Prestazioni che sembravano difficili da migliorare, eppure la Nevera R ci è riuscita. La variante più estrema sviluppa 2.107 CV e abbassa lo scatto da fermo fino a 100 km/h a 1,74 secondi. Per arrivare a 200 km/h servono 4,38 secondi, mentre i 300 km/h vengono raggiunti in soli 8,66 secondi. Sul quarto di miglio il cronometro si ferma a 8,23 secondi.

Cosa c’è dopo la Nevera nel futuro del gruppo

L’addio alla hypercar non significa certo un rallentamento per l’azienda croata. Negli anni il Gruppo Rimac è cresciuto molto oltre il mondo delle supercar elettriche e oggi conta diverse divisioni. Tra queste spicca Rimac Technology, che si occupa di sviluppare e fornire componenti avanzati per i veicoli elettrici destinati anche ad altri costruttori.

C’è poi il legame con Molsheim. Il gruppo detiene una quota importante di Bugatti Rimac, la joint venture nata nel 2021. Proprio da questa collaborazione è nata la Bugatti Tourbillon, hypercar ibrida che abbina tre motori elettrici a un V16 aspirato da 8,3 litri, per una potenza complessiva di 1.800 CV. È esattamente il modello a cui faceva riferimento Mate Rimac quando sottolineava il ruolo della Nevera nella crescita dell’azienda.

Infine c’è Verne, il progetto di robotaxi a guida autonoma, paragonabile per concetto al Tesla Cybercab, affiancato da un servizio di trasporto su chiamata. Rimac lo ha presentato nel 2024 e le attività operative sono partite all’inizio del 2026.

Fonte: TecnoAndroid