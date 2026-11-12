One UI 9.5: animazione ripple e Galaxy AI nella tastiera

Samsung è già al lavoro su One UI 9.5, la nuova versione della propria interfaccia basata su Android 17 che dovrebbe debuttare insieme ai prossimi Galaxy S27. Chi si aspetta stravolgimenti però farà bene a ridimensionare le attese, perché le novità previste non sembrano particolarmente sconvolgenti. Il vero salto in avanti, stando alle ultime indiscrezioni, è rimandato alla generazione successiva, cioè a One UI 10.

Che il colosso sudcoreano stesse preparando il prossimo aggiornamento era abbastanza prevedibile, sia per i leak circolati nelle scorse settimane sia per le tempistiche abituali con cui l’azienda rinnova il software dei suoi telefoni. A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato Ice Universe, leaker storico e considerato molto affidabile soprattutto quando si parla di Samsung. Secondo le sue informazioni si tratterà di un aggiornamento intermedio, come del resto lascia intuire lo stesso numero di versione, pur con qualche modifica e qualche miglioramento degno di nota.

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Cosa porterà One UI 9.5

La filosofia alla base di One UI 9.5 ruota attorno all’ottimizzazione e al perfezionamento di un’esperienza che gli utenti Galaxy conoscono già bene. Niente rivoluzioni quindi, ma una serie di ritocchi pensati per rendere tutto più piacevole e scorrevole nell’uso quotidiano.

Tra le novità più evidenti c’è una nuova animazione chiamata ripple, che dovrebbe rendere più fluida l’intera interfaccia. Sul fronte dell’intelligenza artificiale sono attesi strumenti aggiuntivi di Galaxy AI integrati nella tastiera virtuale. Più in generale potrebbe fare la sua comparsa anche il concetto di AI in abbonamento, anche se al momento non è chiaro quali funzioni potrebbero essere coinvolte. E soprattutto non è ancora certo che questa sia davvero una strada che l’azienda intende percorrere.

Non finisce qui. Il pacchetto dovrebbe includere un’evoluzione del design Liquid Glass, un sistema nativo per bloccare le singole applicazioni senza dover ricorrere a soluzioni di terze parti e diversi miglioramenti alla modalità DeX, quella che permette di sfruttare lo smartphone con un’interfaccia simile a quella di un computer. Si tratta di interventi utili, certo, ma che difficilmente cambieranno il modo in cui si usa un dispositivo Samsung.

One UI 10 e il cambiamento più grande di sempre

Il motivo di un aggiornamento così contenuto sembra piuttosto chiaro. Lo stesso Ice Universe ha sottolineato come i cambiamenti di One UI 9.5 siano davvero minimi, aggiungendo che l’impressione è che il produttore stia concentrando tutti i propri sforzi su quello che potrebbe diventare il cambiamento più importante della sua storia, ovvero One UI 10.

Con la prossima major release, insomma, la musica dovrebbe essere completamente diversa. Mentre i futuri Galaxy S27 arriveranno sul mercato con una versione dell’interfaccia dedicata soprattutto alla rifinitura, dietro le quinte gli sviluppatori sudcoreani sarebbero impegnati in un progetto ben più ambizioso. Per il momento i dettagli concreti su ciò che cambierà con One UI 10 non sono stati svelati, ma le parole del leaker lasciano intendere un intervento profondo, di quelli che si vedono raramente nel ciclo di vita di un software così diffuso.

Fonte: TecnoAndroid