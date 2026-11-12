Apple Maps testa TimeToPark: stima anche il tragitto a piedi

Apple Maps potrebbe presto diventare più precisa nel calcolare quanto manca davvero all’arrivo. Apple sta infatti testando una nuova funzione che aggiungerebbe ai tempi di percorrenza anche il tragitto a piedi tra il parcheggio e la destinazione finale, cioè quella parte del viaggio che i navigatori di solito ignorano. Secondo quanto emerso, la novità sarebbe prevista in teoria con iOS 27.3 e si chiamerebbe TimeToPark, un nome che in italiano suona più o meno come “tempo di parcheggiare” e che descrive bene l’obiettivo.

Chi guida in città lo sa bene. L’orario indicato dal navigatore segna l’arrivo dell’auto, non quello della persona. Tra trovare un posto libero, chiudere la macchina e percorrere l’ultimo tratto a piedi possono passare parecchi minuti, ed è proprio su questo intervallo che Apple sembra voler intervenire con il suo servizio di mappe.

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Come funzionerebbe TimeToPark su iPhone

Il meccanismo si basa sulle abitudini dell’utente. In pratica iPhone sfrutterebbe i dati di posizione e di movimento per capire quanto tempo serve, di solito, per raggiungere un luogo partendo dall’auto e per fare il percorso inverso. Non si tratterebbe di una stima generica uguale per tutti, perché il sistema terrebbe conto anche del giorno della settimana e dell’orario. Un tragitto a piedi il lunedì mattina, insomma, potrebbe avere una durata diversa rispetto allo stesso percorso fatto il sabato pomeriggio.

A occuparsi della raccolta sarebbe CoreRoutine, la componente del sistema che lavora in background con i dati di localizzazione e di movimento. Quando la funzione è attiva, misura due cose distinte. La prima è quanto tempo si trascorre nei pressi della destinazione prima di parcheggiare, quindi il classico giro alla ricerca di un posto. La seconda è quanto si cammina dopo aver lasciato l’auto. Entrambi i valori vengono salvati per ogni singolo viaggio e poi raggruppati in base al giorno e all’ora.

Questi dati vengono quindi memorizzati e organizzati per offrire stime sempre più accurate man mano che passa il tempo. Ed è qui che la funzione mostra il suo lato più interessante, perché le previsioni non resterebbero ferme. Se cambiano le abitudini di camminata, il calcolo si adatta di conseguenza. Lo stesso vale per le soste ricorrenti, come una pausa fissa in un determinato bar mentre si torna a casa dal lavoro, che finirebbe per entrare nel conteggio complessivo.

A che punto è lo sviluppo su Apple Maps

Per ora conviene non correre troppo. Nel codice di iOS 27.3 compare un flag dedicato a TimeToPark, segno che il lavoro è in corso, ma la funzione può essere abilitata soltanto sulle installazioni interne di Apple. Gli utenti comuni, quindi, non hanno modo di attivarla né di provarla sul proprio iPhone.

C’è poi un altro dettaglio da considerare. Al momento nessuna funzione di Apple Maps utilizza i dati raccolti da CoreRoutine per questo scopo, il che significa che la parte di misurazione esiste già ma non è ancora collegata alle indicazioni stradali vere e proprie. In altre parole il sistema registra i tempi di parcheggio e di camminata, però queste informazioni non vengono ancora mostrate nei tempi di arrivo dell’app.

Fonte: TecnoAndroid