Musica umana, origini ad almeno 135.000 anni fa: nuova ipotesi

Le radici della musica umana potrebbero essere molto più antiche di quanto si sia sempre immaginato. Secondo un nuovo articolo d’opinione, la capacità della nostra specie di creare e vivere la musica risalirebbe ad almeno 135.000 anni fa, e non è escluso che il punto di partenza vada spostato ancora più indietro, forse addirittura di milioni di anni. Un’ipotesi che sposta parecchio i confini temporali entro cui di solito si colloca questo tratto così profondamente umano.

Il cuore del ragionamento sta in un passaggio preciso della nostra storia evolutiva. La musicalità, sostiene il testo, con ogni probabilità precede la prima separazione all’interno della linea di discendenza di Homo sapiens. Detto in modo più semplice, la predisposizione alla musica sarebbe già esistita prima che i nostri antenati iniziassero a dividersi in gruppi destinati a seguire percorsi diversi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché quella prima separazione conta così tanto

Il dettaglio non è affatto secondario. Se la musicalità era già presente prima di quella prima divisione, allora tutte le popolazioni nate da quel tronco comune l’avrebbero ereditata. Non si tratterebbe quindi di un’invenzione comparsa in un luogo specifico e poi diffusa altrove, ma di qualcosa di condiviso fin dall’inizio, una sorta di bagaglio comune che ogni ramo della famiglia umana si è portato dietro.

È proprio questo il motivo per cui la soglia dei 135.000 anni viene presentata come un limite minimo e non come una data precisa. Il riferimento temporale serve a fissare un punto oltre il quale, secondo questa lettura, la capacità musicale doveva già esistere. Tutto quello che è venuto dopo, in termini di sviluppo e trasformazione, poggerebbe su fondamenta gettate in un’epoca ancora più remota.

Vale la pena sottolineare la natura del lavoro. Non si parla di una scoperta sul campo o di un esperimento di laboratorio, ma di un articolo d’opinione, cioè di un’argomentazione che propone una certa interpretazione dei dati e invita a guardare la questione da una prospettiva diversa. Un contributo al dibattito, insomma, più che un risultato definitivo.

Un’origine che potrebbe perdersi nei milioni di anni

La parte più suggestiva della proposta riguarda però l’ipotesi di un’origine ancora più antica. Il titolo stesso del lavoro lascia aperta la possibilità che le basi della musica umana affondino in un passato lontano milioni di anni, ben prima che la nostra specie prendesse forma così come la conosciamo oggi.

Se così fosse, la musicalità non sarebbe un’esclusiva comparsa all’improvviso con Homo sapiens, ma l’espressione di qualcosa di più profondo, radicato nella lunga storia evolutiva che ha preceduto la comparsa della nostra specie. Un’idea che cambia parecchio il modo di guardare a questa abilità, trasformandola da conquista relativamente recente a eredità di lunghissimo corso.

Fonte: TecnoAndroid