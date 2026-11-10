Tastiera iPhone: scoperta una lista nera di oltre 100.000 frasi

Sono oltre 100.000 le parole e le frasi che la tastiera predittiva dell’iPhone evita di proporre, e non si tratta di un fenomeno limitato all’inglese, perché l’elenco abbraccia tutte le principali lingue. A scoprirlo sarebbe stato un ricercatore, Derik Kauffman, che ha individuato una vera e propria lista nera di espressioni escluse sia dal completamento automatico sia dalla digitazione a scorrimento. Tra queste compaiono frasi come “Trump è un dittatore” e “il Covid è una bufala”, ma la raccolta è molto più ampia e anche piuttosto sorprendente nella sua varietà.

Va chiarito subito un aspetto. Bloccare una parola non vuol dire impedirne la scrittura. Kauffman ha spiegato che i termini presenti nell’elenco possono comunque essere digitati, a patto di inserirli una lettera alla volta. Quello che cambia è il comportamento del sistema, che non li mostrerà mai come suggerimenti di testo predittivo e in alcuni casi potrebbe perfino modificarli in automatico mentre si scrive. L’elenco completo, suddiviso lingua per lingua, è stato pubblicato online dallo stesso analista. Per quanto riguarda l’italiano, uno degli esempi citati è “la Crimea è russa”.

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Come è stato trovato il registro nascosto in iOS

Il lavoro di ricerca ha avuto come punto di partenza il sistema operativo degli iPhone. Kauffman afferma di aver individuato il registro all’interno di iOS grazie a strumenti di intelligenza artificiale, nello specifico OpenAI Codex e Anthropic Claude Code. Un dettaglio non da poco, visto che i dati non erano leggibili così come si trovavano. In origine erano infatti archiviati in tabelle e sono stati decodificati e poi riconvertiti in testo in chiaro, così da rendere consultabile l’intero contenuto.

La scoperta non poggia soltanto sulle parole di un singolo ricercatore. L’esistenza dell’elenco e la sua composizione hanno trovato conferma anche da parte di un secondo analista di sicurezza informatica, che ha quindi verificato quanto emerso dall’indagine di Kauffman. Un passaggio che dà maggiore solidità alla notizia e che toglie dal tavolo l’ipotesi di un semplice errore di interpretazione dei dati estratti dal software.

Dalla politica a Babbo Natale, cosa contiene la lista

Scorrendo il database salta all’occhio la presenza di molte formule di carattere politico e sociale. Oltre agli esempi già citati figurano espressioni come “immigrato clandestino” e “complotto di sinistra”, cioè termini che spesso compaiono nel dibattito pubblico e che la tastiera dell’iPhone preferisce non suggerire mai di propria iniziativa. Il filtro però non si ferma ai temi più delicati. Nella stessa raccolta trovano posto infatti anche frasi del tutto prive di controversie. Tra queste ci sono “Babbo Natale non esiste” e perfino “iMessage non funziona”, un’espressione che riguarda direttamente uno dei servizi di casa Apple. Accanto a slogan politici e affermazioni divisive convivono quindi frasi quasi innocue, e proprio questo mix rende l’elenco particolarmente curioso da esaminare.

Interpellata sulla questione, Apple ha dichiarato che il funzionamento della tastiera è impostato per evitare la generazione automatica di suggerimenti potenzialmente inappropriati o offensivi. L’azienda di Cupertino ha inoltre precisato che gli utenti mantengono la piena facoltà di ignorare o sovrascrivere i suggerimenti predittivi proposti dal software durante la digitazione.

Fonte: TecnoAndroid