Moon Base della NASA: cinque bandi in sette giorni per la Luna

La Moon Base della NASA, il progetto per costruire un avamposto permanente sulla Luna, sta accelerando grazie a uno strumento poco appariscente ma forse decisivo: un modo nuovo di comprare tecnologia. Durante una lunga conferenza stampa tenuta lo scorso fine settimana, i vertici dell’agenzia hanno elencato uno dopo l’altro contratti assegnati, nuove opportunità per l’industria e decisioni sulle missioni. Lander, rover alimentati a energia nucleare, droni esplorativi, sistemi per produrre e immagazzinare energia, satelliti per le comunicazioni. Un elenco che sembrava non finire mai.

“Speriamo di tenere l’industria sulle spine mentre cerca di stare dietro a tutte le richieste che stiamo pubblicando” ha detto Carlos García Galán, responsabile del Moon Base Program, dopo oltre 90 minuti di incontro con la stampa. Secondo lui serve proprio questo ritmo per realizzare la base lunare nei tempi fissati. La raffica di annunci dice parecchio sugli sforzi del programma Artemis per tornare sulla Luna e insediarvi una presenza duratura entro il prossimo decennio. L’agenzia fa sul serio, tanto che si tratta del tentativo più credibile della sua storia di stabilire un avamposto permanente su un altro mondo. Inoltre sta coinvolgendo ogni angolo dell’industria spaziale commerciale statunitense, comprese aziende che non hanno ancora mandato nulla in orbita.

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Moon Base della NASA: una piccola rivoluzione negli appalti

A colpire di più però è la creatività con cui la NASA acquista questi servizi. Mike Gold, avvocato ed ex amministratore associato dell’agenzia, artefice degli Artemis Accords e oggi presidente di Redwire Space, si è detto sbalordito. Nell’arco di sette giorni sono state pubblicate cinque richieste di proposte per contratti lunari. “Il ritmo e la natura di questi appalti non hanno precedenti” ha spiegato. “Si vede un approccio in cui tutti sono chiamati a bordo. Grandi aziende e piccole, nuove e storiche.”

Dall’annuncio della Moon Base, arrivato a marzo durante l’evento Ignition, l’agenzia ha adottato una strategia flessibile simile a quella della DARPA, l’ente per i progetti di ricerca avanzata della Difesa americana. Il primo pilastro sono i Broad Agency Announcements, bandi che chiedono una capacità precisa, come fornire energia sulla superficie lunare, senza imporre una lunga lista di requisiti. Invece di dire all’industria cosa vuole esattamente, la NASA chiede cosa l’industria sia in grado di fare.

Il secondo elemento, cruciale secondo Gold, è una selezione preliminare in due fasi. Con le procedure tradizionali le aziende dovevano preparare proposte dettagliate di decine se non centinaia di pagine, con un enorme dispendio di tempo. Ora basta inviare un breve documento che descrive la soluzione. Dopo una rapida valutazione l’agenzia individua i concetti da approfondire e solo a quel punto le imprese investono tempo e risorse in una proposta completa. Redwire ha partecipato a diverse opportunità ma ha dovuto sviluppare il progetto per intero solo dove c’era un interesse concreto, come nel caso di una variante dei suoi pannelli solari srotolabili da usare sulla Luna per generare energia. “Abbiamo potuto concentrare la parte più grande delle risorse su ciò che l’agenzia voleva davvero e su ciò in cui siamo più bravi” ha raccontato.

Più fornitori, più rischi e un budget modulabile

Il cambio di passo suggerisce che la NASA voglia smettere di gestire nei minimi dettagli ogni sottosistema della base, preferendo coordinare capacità commerciali sviluppate in modo indipendente. I fornitori arrivano da ogni parte, dai colossi come Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin e Northrop Grumman fino a startup relativamente giovani come Impulse Space, ispace US, Voyager Technologies e Quantum Space. Con qualche dubbio sull’impegno futuro di SpaceX nei progetti dell’agenzia, la NASA sembra voler diversificare il trasporto di carichi verso la Luna. Punta per esempio su Relativity Space e sul suo grande razzo Terran R, ancora da collaudare, oltre che sui veicoli di trasferimento orbitale di Impulse Space. L’obiettivo è far crescere un intero ecosistema di potenziali appaltatori senza dipendere da uno o due grandi nomi.

La scommessa è rischiosa, perché si acquistano servizi da aziende il cui hardware non è ancora operativo e in certi casi esiste solo come progetto ingegneristico avanzato. Ma nella sfida con la Cina per raggiungere la Luna e costruirvi insediamenti, la prudenza del periodo successivo ad Apollo non è più sostenibile.

Sul fronte dei fondi l’amministratore Jared Isaacman ha spiegato che una parte arriva dal Lunar Gateway, programma ormai chiuso, per il quale il “One Big Beautiful Bill” approvato nel 2025 aveva stanziato circa 2,2 miliardi di euro. Altre risorse erano già assegnate al programma Commercial Lunar Payload Services. Molti contratti sono poi di piccola entità e permetteranno di investire di più, in seguito, sui servizi che funzionano. Secondo Isaacman puntare su tanti piccoli contratti dimostra un uso efficiente e responsabile del denaro pubblico e lascia alle future amministrazioni la libertà di aumentare o ridurre le missioni. Alcune di queste, tra lancio, lander e carico utile, valgono intorno ai 170 milioni di euro e possono essere aggiunte o tolte all’interno di un budget annuo di circa 21 miliardi di euro senza mettere a rischio l’intero programma.

Fonte: TecnoAndroid