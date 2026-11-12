Logitech, incredibile: ferie pagate per giocare a GTA VI

Logitech ha deciso di concedere ai propri dipendenti una giornata di ferie retribuita da dedicare interamente ai videogiochi, e il momento scelto per l’annuncio difficilmente passa inosservato. L’iniziativa riguarda tutta l’azienda, si chiama Logi Game Day ed è stata comunicata a pochi giorni dall’arrivo di GTA VI, il titolo che con ogni probabilità si candida a diventare l’evento videoludico del decennio, come minimo.

Su un punto conviene fare subito chiarezza. Il Logi Game Day non coincide per forza con il debutto del nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Ogni lavoratore potrà scegliere liberamente un giorno qualsiasi nell’arco dei prossimi dodici mesi per coltivare la propria passione, senza alcun vincolo sul gioco da avviare. Viene poi piuttosto difficile immaginare che l’azienda si metta a verificare chi trascorre davvero quelle ore con il controller in mano e chi invece preferisce impiegarle in tutt’altro modo.

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Il lancio di GTA VI e i timori sulla produttività

Che la notizia arrivi proprio a ridosso dell’uscita della nuova fatica di Rockstar non sembra affatto un caso. Il messaggio implicito della società suona più o meno così: è inutile far finta di niente, in quei giorni la testa sarebbe altrove e al lavoro si combinerebbe ben poco, quindi tanto vale togliersi la voglia e tornare concentrati il giorno successivo. Un approccio molto pragmatico, che prende atto di una situazione piuttosto prevedibile invece di provare a contrastarla.

Logitech, del resto, non rappresenta certo un’eccezione. Diversi analisti statunitensi prevedono che nei giorni attorno al 19 novembre si registrerà un tangibile aumento dell’assenteismo, accompagnato da un calo della produttività che potrebbe interessare un po’ tutto il Paese. Non sorprende quindi che altre aziende, più o meno grandi, abbiano già annunciato iniziative analoghe. Alcune con intenti seri, altre con un tono decisamente più leggero e scherzoso, a metà strada tra la trovata simpatica e la presa d’atto di un fenomeno reale.

Il legame di lunga data tra Logitech e il gaming

Il rapporto tra Logitech e il mondo del gaming non nasce certo oggi, visto che azienda e videogiochi sono legati a doppio filo da anni. L’amministratrice delegata Hanneke Faber ha voluto spiegare la filosofia alla base del progetto con parole piuttosto nette: “È giunto il momento di abbandonare lo stereotipo secondo cui i videogiochi siano una perdita di tempo. Come azienda che progetta prodotti sia per il lavoro che per il tempo libero, constatiamo ogni giorno come il coinvolgimento in un ambito favorisca le prestazioni nell’altro”.

Il ragionamento, in fondo, è abbastanza lineare. Il gaming è ormai diventato una forma di intrattenimento di massa, paragonabile a quella offerta da film e libri, e ha smesso da tempo di essere considerato un passatempo di nicchia. Proprio per questo alcune realtà aziendali hanno iniziato a includerlo anche nelle proprie politiche di gestione delle risorse umane, trattandolo come una passione legittima da rispettare al pari delle altre. Il Logi Game Day si inserisce esattamente in questa tendenza, con una giornata libera e pagata che ciascun dipendente potrà collocare dove preferisce nel corso dell’anno, che coincida o meno con l’uscita di GTA VI.

Fonte: TecnoAndroid