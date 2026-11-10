Siri AI, Mike Rockwell potrebbe lasciare Apple: i due eredi

Il futuro di Siri AI potrebbe presto finire nelle mani di qualcun altro. Mike Rockwell, il dirigente che ha guidato il rilancio dell’assistente vocale di Apple, starebbe pensando seriamente di farsi da parte e potrebbe lasciare l’azienda già nel 2027. Secondo le indiscrezioni più recenti il vicepresidente responsabile dell’ingegneria di Siri continua a valutare questa possibilità senza averla mai accantonata davvero. Per la società sarebbe un colpo piuttosto pesante da incassare.

Perché l’addio di Mike Rockwell peserebbe così tanto

Il nome di Rockwell è legato a doppio filo a due dei progetti più delicati portati avanti dall’azienda negli ultimi anni. È stato lui a creare Apple Vision Pro ed è sempre lui ad aver ricevuto l’incarico di rimettere in piedi Siri. Il compito è arrivato dopo un ritardo di ben due anni nelle funzioni di intelligenza artificiale promesse ai clienti, uno slittamento descritto senza troppi giri di parole come imbarazzante.

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Non è nemmeno la prima volta che si parla di un suo possibile addio. Le prime voci su un manager tentato dall’uscita erano circolate già ad aprile 2026. Il fatto che a distanza di mesi l’ipotesi sia ancora sul tavolo rende la notizia decisamente più concreta, soprattutto perché arriva proprio ora che Siri AI è finalmente sbarcata sugli iPhone, anche se non ancora nell’Unione Europea. Conta parecchio anche il tempismo. Apple sta decidendo fino a che punto spingersi con l’intelligenza artificiale e perdere la figura che ha guidato la parte più visibile di questo lavoro non sarebbe affatto un passaggio indolore.

Chi potrebbe raccogliere l’eredità su Siri AI

Se Rockwell dovesse davvero lasciare l’azienda oppure spostarsi su un altro incarico, la responsabilità dell’assistente passerebbe con buona probabilità a uno tra due dirigenti. Il primo è Amar Subramanya, approdato in Apple a dicembre 2025 dopo sedici anni trascorsi in Google e una parentesi in Microsoft. Il suo ingaggio era stato pensato proprio per rafforzare il lavoro sull’AI ed era stato annunciato insieme all’uscita di John Giannandrea, il manager che fino a quel momento aveva guidato la strategia dell’azienda in questo campo.

L’altro nome è quello di Sebastien Marineau, vice del responsabile software Craig Federighi e alla guida dei team che si occupano di integrare l’intelligenza artificiale all’interno di iOS. Su di lui circola un dettaglio curioso. Dentro Apple qualcuno lo considera un possibile successore dello stesso Federighi, un giorno, e lo descrive come un dirigente più convinto della rivoluzione portata dall’AI.

Craig Federighi resta saldo al suo posto

Chi si domanda se il rimpasto possa coinvolgere anche i piani alti del software può stare tranquillo, almeno per adesso. La successione di Craig Federighi viene considerata una prospettiva ancora lontana. Il manager mantiene una presa salda sull’organizzazione dell’ingegneria software, che guida da oltre dieci anni, e finora ha fatto ben poco per preparare un piano di successione o per indicare un erede. Ma soprattutto non ha lasciato trapelare alcun segnale che lo collochi tra i dirigenti intenzionati a uscire nei prossimi anni.

Tutto questo si intreccia con le ambizioni del nuovo amministratore delegato John Ternus, che starebbe spingendo proprio Federighi verso una strategia molto più audace sul fronte dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è trasformare Siri in un vero agente capace di portare a termine operazioni al posto dell’utente. Un cambio di passo che, nel caso in cui Rockwell decidesse davvero di andarsene, finirebbe per essere gestito da una squadra diversa da quella che ha accompagnato Siri AI fino a questo punto.

Fonte: TecnoAndroid