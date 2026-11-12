Fairgame$ cancellato da Sony, pesano i test sotto le attese

Sony ha deciso di cancellare Fairgame$, lo sparatutto live service che Haven Studios stava sviluppando per PS5 e PC. Il progetto era stato annunciato nel 2023 e, dopo diversi anni di lavorazione e una lunga assenza dalle scene, non arriverà mai sul mercato. Lo studio di Montréal dovrà quindi cambiare rotta, anche se nessuno dei suoi dipendenti dovrebbe perdere il posto.

Alla base della scelta ci sarebbe l’esito di una recente fase di test. Internamente i responsabili di PlayStation avrebbero spiegato che i riscontri dei giocatori e i dati sulla fidelizzazione si sono rivelati contrastanti e comunque al di sotto degli obiettivi fissati. Un peso tutt’altro che marginale lo avrebbe avuto anche lo stato del mercato degli shooter PvP, un segmento che viene considerato sempre più difficile da conquistare e soprattutto da mantenere nel tempo.

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Un colpo grosso che non è mai arrivato al traguardo

Quando era stato mostrato per la prima volta, Fairgame$ si presentava come una rilettura moderna del genere heist. L’idea era quella di mettere squadre di giocatori in competizione per sottrarre ricchezze a bersagli molto facoltosi, dentro un’esperienza costruita attorno al multiplayer e a un supporto pensato per durare a lungo. Per Haven Studios doveva essere il titolo d’esordio, il primo vero biglietto da visita della software house canadese entrata nella galassia Sony con l’acquisizione del 2022.

Il cammino del gioco però si era fatto via via più accidentato. Prima è arrivata l’uscita di scena della fondatrice Jade Raymond, poi nel 2025 la produzione ha perso anche il suo game director Daniel Drapeau. Nel frattempo il progetto Fairgame$ sarebbe stato rielaborato più volte e circolavano voci su un possibile cambio di nome, tutti segnali di uno sviluppo che faticava a trovare una direzione stabile.

Nessun licenziamento ma un nuovo ruolo per lo studio

Per chi lavora a Montréal la notizia arriva almeno con una rassicurazione importante. PlayStation ha garantito che non sono previsti licenziamenti collegati alla cancellazione. Haven Studios resterà operativa, anche se con compiti diversi da quelli immaginati all’inizio, visto che il team verrà impiegato per supportare altri studi e progetti interni all’organizzazione.

Per Sony si tratta dell’ennesimo ridimensionamento della strategia live service che aveva segnato una parte importante dei piani PlayStation negli ultimi anni. Fairgame$ era una delle produzioni più visibili di quella spinta, ma le difficoltà accumulate durante lo sviluppo e la prudenza verso un settore così competitivo hanno convinto l’azienda giapponese a fermare tutto prima del lancio, senza arrivare nemmeno a una pubblicazione in forma ridotta o sperimentale.

Per il pubblico l’effetto è netto, dato che il gioco non uscirà né su PS5 né su PC. Il lavoro portato avanti finora da Haven non si tradurrà nel debutto della nuova proprietà intellettuale su cui lo studio aveva puntato fin dalla nascita. Almeno nel breve periodo il futuro della squadra canadese passerà dalla collaborazione con gli altri team PlayStation, mettendo a disposizione competenze ed esperienza maturate in questi anni di sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid