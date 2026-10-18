Offerte TIM da 4,99 euro ora anche per chi lascia Sky Mobile

Le offerte TIM operator attack da 4,99 euro al mese adesso sono disponibili anche per chi decide di lasciare Sky Mobile. Da poche ore i nuovi clienti che chiedono la portabilità del numero dal giovane operatore virtuale, debuttato il 23 settembre 2026, possono accedere alle principali promozioni online che finora erano riservate a chi arrivava da Iliad e da diversi altri virtuali.

Per aderire bisogna passare dalla pagina dedicata sul sito ufficiale di TIM e indicare il proprio gestore di provenienza nel menu a tendina. Qui è comparsa una voce nuova chiamata “Sky Italia” e lo stesso nome figura ora anche nell’elenco che si apre selezionando “Altro Operatore”. Tutte le altre opzioni restano invariate, cioè “Iliad Italia”, “Coop Italia”, “WindTre, Very Mobile“, “Noitel Italia, Tiscali, Lyca Mobile”, “Poste Mobile” e “Kena, Noverca Full”.

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C’è però una distinzione da tenere a mente. Chi possiede una SIM Sky Mobile powered by Fastweb risulta a tutti gli effetti cliente Fastweb e deve quindi scegliere la voce “Vodafone, HO Mobile, Fastweb”. In questo caso l’unica proposta disponibile è TIM Power Supreme Red a 7,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 SMS e 300 Giga ogni mese.

Tre tariffe e Giga extra per chi arriva da Sky Mobile

Cliccando su “Sky Italia” compaiono le stesse soluzioni già viste per Iliad, Coop e gli altri operatori minori. Si parte da TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese, si passa a TIM Supreme GPRO a 5,99 euro e si arriva a TIM Power Supreme Easy a 7,99 euro. Tutte includono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e traffico dati fino in 5G con velocità limitata a 250 Mbps.

Su ciascuna resta attiva una promozione sui Giga valida fino a nuova comunicazione. Con Iron si ottengono 201 Giga invece di 101, ovvero 1 Giga di base più 200 di bonus. GPRO sale a 300 Giga anziché 150, frutto di 100 Giga di base e 200 aggiuntivi. Power Supreme Easy invece arriva a 400 Giga al posto di 250, con 100 Giga di base e 300 in regalo. I bonus vengono caricati in automatico entro 5 giorni dall’attivazione della ricaricabile anche se qualcuno ha segnalato dei ritardi, e in quel caso conviene contattare l’operatore.

I rinnovi vengono scalati dal credito residuo ma in qualsiasi momento è possibile attivare il servizio TIM Ricarica Automatica. Per gli stessi clienti esiste anche un’alternativa più ricca come TIM Mobile & Music Special a 9,99 euro al mese.

Le altre proposte, i costi e la velocità del 5G

Per chi lascia Vodafone, ho. Mobile e Fastweb resta disponibile TIM Power Supreme Red mentre a chi proviene da WindTre e Very Mobile è dedicata TIM Power Supreme Orange. Entrambe costano 7,99 euro al mese e dal 24 settembre 2026 includono 300 Giga invece di 200, insieme a minuti illimitati e 200 SMS. In alternativa vengono proposte TIM Young Easy a 9,99 euro, riservata agli Under 30, e TIM Mobile & Music a 11,99 euro.

Chi arriva da Noitel, Tiscali, Lyca Mobile o PosteMobile trova invece TIM Wonder a 9,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga in 5G Ultra, oppure TIM Mobile & Music a 11,99 euro. Selezionando “Kena, Noverca Full” compaiono soltanto i piani standard, cioè TIM Mobile e TIM Mobile Easy a 9,99 euro e TIM Mobile & Music a 11,99 euro.

Con tutte le offerte operator attack attivate online il primo mese e il costo di attivazione sono gratuiti. Resta da pagare solo la SIM a 10 euro, di cui 5 euro di traffico prepagato e 5 euro di attivazione, saldabile anche in contanti al corriere. Da novembre 2023 sul sito si possono richiedere anche le eSIM e per identificarsi è disponibile lo SPID oltre alla classica videoidentificazione.

Sul fronte della velocità TIM Wonder include il profilo 5G Ultra che arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità di accesso sulla rete 4G. Iron, GPRO, Red e Orange si fermano invece al profilo base con un massimo di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, ma esistono opzioni dedicate per salire di livello. Dal 28 settembre 2026 sono arrivate anche le opzioni TIM 5G Priority con priorità di navigazione su 5G e 4G e velocità fino a 2 Gbps. Per sfruttare la rete di nuova generazione servono comunque un’offerta o un’opzione abilitata, uno smartphone compatibile e la presenza in uno dei comuni coperti.

Fonte: TecnoAndroid