Peak arriva su PlayStation 5 il 22 ottobre: nato da una game jam

Il gioco cooperativo di arrampicata Peak sbarcherà su PlayStation 5 il 22 ottobre e porterà anche sulla console Sony la sua montagna piena di insidie. Dietro il titolo c’è il Team Peak, nato dalla collaborazione tra due studi indipendenti che hanno unito le forze quasi per gioco: Aggro Crab e Landfall.

I due team arrivano da parti del mondo molto lontane. Aggro Crab ha sede a Seattle, nello stato di Washington, ed è conosciuto per titoli come Another Crab’s Treasure e Going Under. Landfall invece lavora a Stoccolma e ha firmato giochi come Content Warning, Haste, Totally Accurate Battle Simulator e Stick Fight: The Game, oltre a diversi altri progetti. Due curriculum diversi ma con una certa affinità nel modo di intendere il divertimento, cosa che ha reso naturale l’incontro tra le due software house.

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L’amicizia è nata nel 2022 durante una conferenza dedicata agli sviluppatori di videogiochi, dove l’intesa è scattata praticamente subito. Dopo il successo di Another Crab’s Treasure e Content Warning, gli studi hanno pensato che lavorare insieme a un piccolo progetto condiviso potesse essere un’idea interessante.

Dalla game jam di Seoul alla festa di Midsummer in Svezia

Tutto è partito da una game jam organizzata a Seoul, in Corea del Sud, a febbraio del 2025. Tre sviluppatori di Aggro Crab e quattro di Landfall si sono chiusi in un appartamento in affitto e, tra barbecue coreano e parecchio caffè, hanno dato forma a qualcosa di divertente da creare insieme. Una game jam è un evento a tempo in cui singoli o gruppi realizzano un gioco da zero rispettando una scadenza rigida, spesso partendo da un tema segreto o comune. In questo caso il tema era stato deciso dagli stessi sviluppatori in una sauna in Svezia, un paio di mesi prima della partenza per l’Asia.

Finita la jam ognuno è tornato a casa. Landfall si è dedicata a completare Haste mentre Aggro Crab ha proseguito il lavoro su Peak e su altri progetti. A giugno il gruppo si è poi ritrovato in Svezia per chiudere lo sviluppo insieme e celebrare la tradizione svedese di Midsummer.

Come si gioca tra scalate, nebbia e crossplay

Il risultato è un titolo cooperativo in cui il minimo errore può costare caro. Si può affrontare da soli oppure in squadra, nei panni di un gruppo di scout scomparsi su un’isola misteriosa. L’unica speranza di salvezza è raggiungere la cima della montagna che domina il centro dell’isola, restando uniti e aiutandosi a vicenda prima che fame, pericoli o nebbia abbiano la meglio.

Proprio l’amicizia è il filo conduttore del progetto, sia dietro le quinte sia nel gameplay. Nel gioco vale una regola precisa, cioè non lasciare mai indietro un compagno in difficoltà. Con l’arrivo su PS5 è stato introdotto anche il crossplay, che permette di arrampicarsi insieme a un massimo di tre amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

La scalata attraversa quattro biomi, ciascuno con ostacoli letali da superare. Per sopravvivere bisogna rovistare in cerca di cibo dalla dubbia commestibilità e gestire con attenzione le ferite, perché ogni impedimento riduce l’energia disponibile e rende la salita più complicata. Lungo il percorso si incontrano tornado, nuvole avvelenate, uccelli e perfino zombi. Chi preferisce un’esperienza diversa può comunque modificare la difficoltà della partita, rendendola più semplice o più dura a seconda dei gusti della propria truppa di scout.

Cosa offre la versione PS5

L’edizione per PlayStation 5 include tutti gli aggiornamenti di contenuti, i biomi e i nuovi oggetti che il gioco ha ricevuto dal lancio a oggi. Non manca nemmeno la possibilità di prendere letteralmente a calci i propri amici sfruttando le partite personalizzate, per chi ha voglia di fare un po’ il cattivo. L’appuntamento con Peak su PS5 è fissato per il 22 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid