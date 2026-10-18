Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2027 in test con motore Euro 7

La nuova Alfa Romeo Stelvio prosegue il suo programma di collaudi su strada e alcune foto spia mostrano un esemplare che non è un modello qualsiasi. Si tratta infatti di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2027, la variante più sportiva del SUV del Biscione, che arriverà con un motore Euro 7. Le informazioni disponibili sono ancora poche, ma bastano a confermare che il lavoro sulla nuova generazione va avanti e che la versione dalle prestazioni più spinte fa parte dei piani della casa di Arese. Il fatto che la vettura immortalata durante i test sia proprio la Quadrifoglio aggiunge un elemento interessante alla vicenda. Per gli appassionati del marchio quel quadrifoglio verde sulla carrozzeria ha un significato preciso, perché identifica da sempre le declinazioni più sportive della gamma. Vederlo associato alla nuova Stelvio significa che la sportività continuerà a essere una componente centrale del progetto.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2027 in fase di collaudo

Le immagini raccolte durante le prove raccontano di un prototipo ancora impegnato nella messa a punto, come accade per qualsiasi vettura destinata alla produzione in serie. I test su strada rappresentano una fase delicata dello sviluppo, perché permettono ai tecnici di verificare il comportamento del veicolo in condizioni reali e di affinare ogni dettaglio prima del debutto ufficiale.

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La denominazione Stelvio Quadrifoglio 2027 lascia intendere chiaramente l’orizzonte temporale entro cui collocare il modello. Si parla infatti dell’anno modello 2027, quindi il SUV sportivo non è dietro l’angolo e il percorso di sviluppo ha ancora diverse tappe davanti a sé. Le sessioni di prova servono proprio a questo, cioè a trasformare un progetto in un’auto pronta per i concessionari. Sul fronte estetico e tecnico mancano per ora dettagli ufficiali. Le foto spia offrono soltanto uno sguardo parziale sul veicolo, e la casa non ha diffuso specifiche su potenza, prestazioni o soluzioni adottate. Per questo motivo è corretto limitarsi a ciò che emerge dalle immagini e dalla denominazione stessa, senza avventurarsi in ipotesi prive di riscontro.

Il motore Euro 7 al centro del progetto

L’elemento più concreto riguarda la motorizzazione. La nuova Stelvio Quadrifoglio sarà equipaggiata con un propulsore conforme alla normativa Euro 7, lo standard europeo sulle emissioni che i costruttori devono rispettare per omologare i nuovi modelli. Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario, perché adeguare un’unità ad alte prestazioni ai nuovi limiti richiede un lavoro di ingegneria considerevole.

Per un’auto che fa della guida sportiva il proprio tratto distintivo, la sfida consiste nel conciliare le prestazioni con i requisiti ambientali previsti dalle regole europee. La scelta di un motore Euro 7 conferma che Alfa Romeo intende mantenere in gamma una versione dal carattere sportivo anche con le nuove norme, adattandola alle richieste del mercato e del legislatore. Il SUV del Biscione continua dunque il suo cammino verso la produzione, con la variante Quadrifoglio impegnata nei collaudi e una motorizzazione già indirizzata verso lo standard Euro 7. Al momento non sono stati comunicati dati tecnici dettagliati né una data di presentazione ufficiale, e le uniche indicazioni certe restano l’anno modello 2027 e l’omologazione secondo la nuova normativa sulle emissioni.

Fonte: TecnoAndroid