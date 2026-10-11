Very Mobile proroga le offerte online fino al 29 ottobre 2026

Very Mobile sposta ancora in avanti la scadenza del suo portafoglio standard online. Le offerte presenti sul sito ufficiale dell’operatore semivirtuale, che fino a poco tempo fa risultavano attivabili entro l’8 ottobre 2026, restano ora sottoscrivibili fino al 29 ottobre 2026, salvo cambiamenti. Nei negozi invece il calendario non cambia e la proroga già comunicata arriva fino al 5 novembre 2026. Accanto alle proposte standard restano disponibili in alcune pagine dedicate anche le cosiddette offerte underground, con prezzi che partono da 4,99 euro al mese.

Le tariffe per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali

Chi sceglie la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e da molti altri virtuali (esclusi Kena, ho. Mobile e Spusu) può ancora contare su una gamma che parte davvero dal basso. Tutte le soluzioni includono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS. Cambiano i Giga e la velocità. Very 4,99 Voce offre 20 Giga in 5G con velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload e in Roaming UE consente fino a 7,50 Giga al mese per tutto il 2026. Very 5,99 MNP sale a 150 Giga con lo stesso limite di velocità e 9 Giga utilizzabili all’estero nell’Unione Europea.

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Dal gradino successivo si passa al 5G Full Speed con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Very 6,99 MNP mette sul piatto 200 Giga e 10,50 Giga in roaming, Very 7,99 MNP arriva a 300 Giga con 12 Giga in Europa, Very 8,99 MNP propone 350 Giga e 13,40 Giga all’estero, mentre Very 9,99 MNP tocca quota 440 Giga con 14,90 Giga in Roaming UE. L’elenco degli operatori di provenienza ammessi è lungo e comprende tra gli altri 1Mobile, CMLink, Digi Mobil, Lyca Mobile, Optima, Tiscali e WithU. Solo con Very 8,99 MNP e Very 9,99 MNP è possibile arrivare anche da Fastweb e da Sky Mobile powered by Fastweb.

Resta poi il primo rinnovo in omaggio con Very 6,99 MNP, sia online che nei negozi, e nei punti vendita la promozione vale salvo cambiamenti anche per Very 5,99 MNP. Il meccanismo è semplice. Viene caricata una ricarica pari a una mensilità, spendibile solo per il primo rinnovo, così il primo mese anticipato si paga comunque ma il secondo diventa gratuito. In negozio serve attivare contestualmente la ricarica automatica, condizione che sul sito non è richiesta.

TIM, Vodafone, WindTre e i nuovi numeri

Per chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena e Spusu il listino di Very Mobile è diverso. Sempre con minuti illimitati, 200 SMS e 5G Full Speed, Very 11,99 include 200 Giga e 17,90 Giga in roaming, Very 12,99 offre 300 Giga con 19,40 Giga in Europa e Very 13,99 raggiunge 440 Giga con un limite estero di 20,90 Giga.

Anche chi richiede un nuovo numero trova ancora le offerte voce e dati. Very 5,99 propone 150 Giga in 5G limitato a 30 Mbps, mentre Very 6,99, Very 7,99, Very 8,99 e Very 9,99 sfruttano tutte il 5G Full Speed con rispettivamente 200, 300, 350 e 440 Giga. Le soglie in Roaming UE ricalcano quelle delle versioni MNP, cioè 9, 10,50, 12, 13,40 e 14,90 Giga al mese.

Per le nuove numerazioni rimangono attivabili anche le soluzioni Very Things pensate per i dispositivi IoT, tutte in 5G Full Speed e utilizzabili pure in Roaming UE. Very Things 1,99 XL garantisce 2 Giga a 1,99 euro al mese con ricarica automatica, mentre Very Things 1,99 scende a 1 Giga allo stesso prezzo ma con addebito su credito residuo. Very Things 3,99 XL porta 10 Giga a 3,99 euro con ricarica automatica e Very Things 3,99 si ferma a 5 Giga con pagamento sul credito.

Completano il quadro le offerte solo dati Very 500 Giga, Very 1000 Giga, Very 1000 Giga XL e Very Giga Unlimited. Very 500 Giga costa 12,99 euro al mese con addebito su credito residuo e prevede 19,40 Giga in Roaming UE per tutto il 2026, mentre Very 1000 Giga XL offre 1000 Giga in 5G Full Speed allo stesso prezzo di 12,99 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid