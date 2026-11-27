Dopo aver acceso l’entusiasmo degli Alfisti all’ultimo Salone di Parigi, Alfa Romeo Cuorerosso arriva nel luogo che per chi ama il Biscione vale quasi come un santuario, ovvero il Museo Alfa Romeo di Arese. La nuova concept trova posto proprio lì, nel fortino della tradizione, dentro le mura che custodiscono una storia straordinaria cominciata nel 1910 e mai interrotta. Lo spazio espositivo che le è stato riservato, a guardarla bene, se l’è guadagnato con pieno merito.

Chi desidera vederla dal vivo ha a disposizione una finestra ben definita. La vettura resterà in esposizione dal 28 novembre al 9 dicembre nella sezione Velocità, accanto ad altre gemme dell’automobilismo mondiale che riposano tra quelle sale. Una compagnia di tutto rispetto. Per gli appassionati si tratta quindi di un’occasione concreta per osservare da vicino un prototipo che potrebbe rappresentare il punto di partenza delle Alfa del domani, quelle che popoleranno le strade nei prossimi anni.

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Cuorerosso, il manifesto della futura Alfa Romeo

L’intero progetto Cuorerosso nasce attorno a tre riferimenti molto chiari, cioè Rosso, Italia e Sportività. Partendo da questi elementi il centro stile ha messo a punto un linguaggio contemporaneo con un compito tutt’altro che banale. Deve infatti preservare la riconoscibilità delle Alfa anche in una fase di profonda trasformazione tecnologica, quando sotto la carrozzeria cambia quasi tutto e il rischio di perdere la propria identità diventa piuttosto concreto.

La concept car, del resto, non è un semplice esercizio estetico fine a sé stesso. Accompagna una strategia industriale orientata verso una gamma multienergia, sviluppata attraverso architetture flessibili e capaci di accogliere differenti soluzioni propulsive. L’obiettivo dichiarato è tenere il piacere di guida tra le priorità progettuali, a prescindere dalla motorizzazione adottata. Detto questo, sotto quella veste così affascinante la showcar nasconde un cuore meccanico molto concreto e molto in linea con la tradizione del marchio, un V6 biturbo abbinato alla piattaforma Giorgio in versione evoluta.

Sessant’anni di Spider Duetto e le Alfa Romeo di oggi

L’arrivo del prototipo ad Arese coincide con l’ultima fase della mostra Spider è Alfa Romeo, allestita per celebrare il sessantesimo anniversario della celebre scoperta italiana. Nell’area d’ingresso del museo sono esposti gli esemplari della quarta serie, quelli che raccontano l’ultimo capitolo della lunga carriera commerciale di un modello presentato per la prima volta nel 1966.

Attraverso quattro serie e 28 anni di produzione la Spider Duetto ha attraversato epoche molto diverse dell’automobilismo, diventando una delle espressioni più riconoscibili dello stile italiano nel mondo. Le ultime versioni mostrano bene come un progetto possa evolversi nel tempo senza smarrire i tratti che ne avevano decretato il successo. Un equilibrio difficile da trovare, che la scoperta del Biscione è riuscita a mantenere per quasi tre decenni.

Accanto alle vetture storiche c’è spazio anche per l’attuale produzione della Casa milanese. Nell’area dedicata all’Alfa Romeo Temporary Shop sono esposte Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio. Si tratta di quattro modelli che appartengono a segmenti differenti e che permettono di osservare, una accanto all’altra, le diverse interpretazioni della sportività contemporanea firmata dal Biscione, dalla compatta d’ingresso fino alla berlina più potente della gamma.

Fonte: TecnoAndroid