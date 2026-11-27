Alice Huang, la donna che per mesi ha frequentato Jensen Huang, sarebbe rimasta in contatto con un funzionario dell’agenzia di spionaggio cinese per oltre un anno. È questa la conclusione a cui è arrivata l’intelligence USA, che avrebbe in mano prove anche sul conto di Kang Wei, l’uomo che lei presentava come suo marito e che avrebbe collaborato con la stessa struttura. Nel frattempo il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha rivisto la propria posizione sul possibile ritorno dell’ex numero uno alla guida di NVIDIA, e il quadro si fa decisamente più complicato.

Dagli acquisti di chip ai sospetti di spionaggio

Tutto parte da Singapore. Nel 2023 Alice Huang fonda Megaspeed, una società che si occupa di data center. Non si sa con precisione quando sia cominciata la relazione con Jensen Huang, che in passato aveva frequentato anche due dipendenti, ma il primo incontro tra i due risale a dicembre 2023 durante una cena di lavoro nella città asiatica. Tra giugno 2024 e giugno 2025 una sussidiaria di Megaspeed compra migliaia di chip per l’intelligenza artificiale prodotti da NVIDIA per un valore di circa 4,3 miliardi di euro. E lo fa nonostante le restrizioni sulle esportazioni che avrebbero dovuto limitare proprio questo tipo di operazioni.

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Secondo gli elementi raccolti dagli apparati americani, la donna avrebbe mantenuto contatti con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato dalla primavera del 2025 all’autunno del 2026. Di fatto una spia cinese, esattamente come il marito. Nello stesso periodo portava avanti anche la relazione con l’ex CEO dell’azienda californiana, quindi i due piani si sovrapponevano completamente. Al momento non è chiaro se quella frequentazione abbia soltanto facilitato la vendita delle GPU oppure se sia servita a qualcosa di più delicato. Il sospetto, piuttosto pesante, è che siano state raccolte informazioni riservate della società e che queste siano poi finite nelle mani del governo di Pechino.

Il ruolo della Casa Bianca e il futuro di NVIDIA

Donald Trump sarebbe stato informato sia dei contatti tra Alice Huang e il ministero cinese sia della sua relazione con Jensen Huang, ma non è intervenuto. A fine dicembre 2025 il Dipartimento del Commercio ha dato il via libera all’esportazione delle GPU H200 in Cina, ottenendo in cambio il 25% dei guadagni sotto forma di dazio. Un risultato arrivato dopo attività di lobbying andate avanti per diversi anni. Più di recente sono state introdotte nuove limitazioni pensate per bloccare l’accesso remoto ai chip, una scappatoia che finora aveva permesso di aggirare parte dei divieti.

Il presidente americano ha ripetuto più volte che Jensen Huang dovrebbe tornare al comando di NVIDIA. Il consiglio di amministrazione però la vede in modo diverso, ha chiuso la porta a questa ipotesi e ha già avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato. La CEO ad interim Colette Kress ha poi comunicato che l’azienda non venderà più GPU H200 sul mercato cinese, segnando un cambio di rotta netto rispetto agli ultimi mesi.

Anche Scott Bessent è entrato nella partita, e non senza qualche ripensamento. In un primo momento il Segretario del Tesoro aveva sostenuto che il colosso dei semiconduttori dovesse puntare su un CEO esterno. Meno di una settimana dopo ha corretto il tiro spiegando che ormai anche Jensen Huang può essere considerato un candidato esterno, ma che un suo eventuale ritorno dipenderà dall’esito delle indagini in corso sull’esportazione dei chip verso la Cina.

Fonte: TecnoAndroid