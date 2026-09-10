CoopVoce Digital Smart 100 a 5,90€ con due mesi gratis

Chi sta valutando un cambio operatore ha una finestra piuttosto stretta per approfittarne, perché CoopVoce Digital Smart 100 arriva in versione Promo Flash a 5,90 euro al mese con i primi due mesi gratuiti, disponibile dal 10 al 23 settembre 2026 salvo eventuali modifiche. La proposta viaggia attraverso una campagna social dedicata e riguarda chi attiva una nuova SIM chiedendo contestualmente la portabilità del numero da un altro operatore nazionale. Nessun vincolo particolare oltre a questo, ma la scadenza conta.

Nel pacchetto mensile rientrano minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso qualsiasi numero italiano e 100 Giga di traffico internet in 4G. La formula dei due mesi gratis funziona così: viene azzerato il primo mese anticipato più il primo rinnovo mensile. Invece, il canone da 5,90 euro parte dal secondo rinnovo, quindi dal terzo mese anticipato. All’attivazione resta invece da versare il contributo iniziale di 10 euro.

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C’è anche una via d’uscita per chi tentenna. Con una campagna di retargeting, chi non se la sente di completare subito l’acquisto può salvare la promo su WhatsApp e attivarla in un secondo momento, inserendo il proprio numero nell’apposito campo, confermando di aver letto l’informativa privacy e dando il consenso a Coop Italia per il trattamento dei dati a fini di comunicazioni commerciali.

CoopVoce Digital Smart 100: attivazione della SIM, tra SPID ed eSIM

I nuovi clienti che richiedono la SIM CoopVoce dal sito possono attivarla online oppure ritirarla in un punto vendita Coop entro trenta giorni. Per l’attivazione a distanza esiste l’alternativa alla videoidentificazione, che richiede l’attesa della verifica da parte di un operatore: da luglio 2024 il riconoscimento è possibile anche tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Disponibili pure le eSIM, cioè le schede digitali che evitano del tutto il supporto fisico rimovibile.

CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO di Coop Italia e appoggia il traffico sulla rete mobile di Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e anche 5G, quest’ultimo però solo su alcune offerte. Digital Smart 100 si ferma al 4G, con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Dall’8 gennaio 2026 l’accesso al 5G è possibile con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, ma soltanto sottoscrivendo Turbo 200 a 7,90 euro al mese oppure Turbo 400 a 9,90 euro al mese. Il 3G invece è archiviato da tempo su rete Vodafone, mentre dal marzo 2023 tutti i clienti con smartphone compatibile possono contare sul VoLTE per chiamare su rete 4G.

Soglie, credito insufficiente e roaming

Sulle offerte CoopVoce i minuti illimitati vengono conteggiati sui secondi effettivi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre la connessione è tariffata al singolo kilobyte. Finiti gli SMS del mese si può proseguire a consumo secondo le condizioni del piano base, mentre l’esaurimento dei Giga blocca la navigazione senza costi extra. In entrambi i casi l’app dell’operatore consente il rinnovo anticipato, pagando il canone e recuperando subito minuti e Giga.

Il capitolo credito insufficiente merita attenzione. L’offerta viene sospesa per trenta giorni, il traffico dati resta bloccato e minuti e SMS finiscono tariffati secondo il piano SuperFacile Coop, che prevede 12 centesimi per ogni SMS e 12 centesimi al minuto verso tutti i numeri nazionali, con scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di trenta secondi. In alternativa si può passare al piano Veloce Coop, con 17 centesimi al minuto senza scatto alla risposta e tariffazione a consumo effettivo: il primo cambio è gratuito, i successivi costano 5 euro addebitati sul credito residuo. Se la ricarica non arriva entro i trenta giorni, l’opzione viene disattivata. Utile il servizio Rinnovo Facile, che addebita automaticamente l’importo esatto del canone nel giorno del rinnovo.

Sul fronte roaming, nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito minuti, SMS e Giga si usano come in Italia, nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto dei Regolamenti UE sul Roaming Like at Home. L’utilizzo deve restare personale, come stabilito dall’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto.