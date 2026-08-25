Nuova Zelanda, social vietati agli under 16: multe fino al 10%

La Nuova Zelanda si prepara a mettere nero su bianco un divieto dei social media per gli under 16, con una proposta di legge che punta a spostare la responsabilità del controllo dagli utenti alle piattaforme. Il meccanismo previsto è semplice nella sua logica, molto meno nella sua applicazione pratica: i servizi considerati ad alto rischio dovranno verificare l’età di chi si iscrive, e chi non lo farà rischia sanzioni che possono arrivare fino al 10% del fatturato globale.

Non è una multa simbolica, e questo è il punto centrale della misura. Parlare di una percentuale calcolata sui ricavi mondiali significa costruire una minaccia economica che pesa anche sulle grandi aziende tecnologiche, quelle abituate a considerare le penalità nazionali come una voce di bilancio tra le tante. Il disegno di legge neozelandese sceglie quindi la via più dura, quella che colpisce il portafoglio in proporzione alle dimensioni del gruppo.

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Chi sono le piattaforme considerate ad alto rischio

La categoria delle piattaforme ad alto rischio è il cuore tecnico della norma. Non si tratta di un divieto generalizzato per qualunque servizio online, ma di un perimetro che riguarda i social network dove i minori sono più esposti. Su questi servizi scatterebbe l’obbligo di verifica dell’età, cioè un controllo effettivo che vada oltre la classica casella da spuntare al momento della registrazione, quella che chiunque può barrare dichiarando qualsiasi anno di nascita. È un cambio di impostazione che ribalta un’abitudine consolidata. Fino a oggi il carico della verifica è ricaduto sulle famiglie, sulla buona fede dei ragazzi e su sistemi di autocertificazione facilmente aggirabili. Con la nuova impostazione, invece, sono le aziende a dover dimostrare di aver messo in campo strumenti adeguati per tenere fuori chi non ha ancora compiuto sedici anni. E se il controllo non funziona, la responsabilità resta comunque loro.

Le sanzioni fino al 10% dei ricavi globali

Il deterrente scelto dal governo neozelandese è di quelli pesanti. Le sanzioni possono raggiungere il 10% del fatturato globale della società inadempiente, una soglia che trasforma il rispetto delle regole in una questione di sopravvivenza economica più che di semplice conformità burocratica. Per un gruppo che genera miliardi di ricavi in tutto il mondo, una penalità di questo tipo diventa immediatamente una priorità del consiglio di amministrazione. La scelta di legare la multa ai ricavi mondiali e non a quelli generati nel singolo mercato nazionale è tutt’altro che casuale. La Nuova Zelanda è un Paese piccolo, con una base di utenti limitata rispetto ai grandi mercati, e una sanzione calcolata solo sul giro d’affari locale avrebbe avuto un impatto trascurabile. Ancorare la penalità al bilancio globale è il modo per far pesare una legge nazionale su aziende che ragionano su scala planetaria.

Resta il nodo di come tradurre tutto questo in procedure concrete. La verifica dell’età richiede sistemi che siano affidabili senza diventare invasivi, capaci di distinguere un quindicenne da un diciassettenne senza trasformare ogni iscrizione a un social in una raccolta massiccia di documenti personali. È il terreno su cui si giocano le maggiori difficoltà tecniche di qualunque normativa del genere.

Il divieto dei social per gli under 16 in Nuova Zelanda si inserisce in una discussione che attraversa diversi Paesi, tutti alle prese con la stessa domanda: fino a che punto le piattaforme devono farsi carico della protezione dei minori. La risposta scelta da Wellington è netta, e passa dall’obbligo di controllo accompagnato da una penalità che può arrivare a un decimo dei ricavi globali.