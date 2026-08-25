NASA, il simulatore lunare si aggiorna con una cupola 4K

Il simulatore della NASA che serve ad addestrare i piloti alle future missioni lunari ha appena ricevuto un aggiornamento pesante, e la cosa merita attenzione perché tocca uno dei paradossi più affascinanti dell’aeronautica di oggi: preparare qualcuno a manovrare un veicolo che, materialmente, non è ancora stato costruito. Prima di mettere un essere umano ai comandi di un nuovo lander lunare, di un elicottero sperimentale o di un air taxi, bisogna capire due cose insieme. Come reagirà la macchina, certo. Ma soprattutto come reagirà chi la sta pilotando nel momento in cui la situazione si complica.

È lì che entrano in gioco quelle postazioni che qualunque appassionato di videogiochi sognerebbe di provare almeno una volta, cioè i grandi simulatori di movimento. Quello ospitato all’Ames Research Center lavora dal 1979 ed è il più grande del suo genere al mondo, un impianto che non si limita a mostrare immagini su uno schermo ma sposta fisicamente la cabina nello spazio.

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Un impianto che muove davvero la cabina, non solo le immagini

I numeri raccontano bene la scala della struttura. La cabina può scorrere per circa 18,3 metri in verticale e 12,2 metri in orizzontale, un’escursione che consente di ricreare accelerazioni, spinte e oscillazioni tipiche di velivoli e veicoli spaziali. Il pilota non immagina la manovra, la sente addosso, con il corpo schiacciato sul sedile o alleggerito nel momento in cui il mezzo scende. Questa differenza conta più di quanto sembri, perché una discesa verso la superficie lunare non è soltanto una sequenza di comandi da eseguire, ma una situazione in cui percezione, equilibrio e istinto entrano in conflitto con quello che dicono gli strumenti.

Il Vertical Motion Simulator, però, portava con sé l’eredità di decenni di elettronica ormai datata. L’intervento più significativo riguarda proprio questo aspetto, ovvero l’abbandono dei vecchi sistemi analogici in favore di tecnologie digitali. Un passaggio che sulla carta suona quasi burocratico e che invece cambia la sostanza del lavoro, perché permette di gestire modelli di volo più complessi e di adattare l’impianto a mezzi molto diversi tra loro senza dover ricostruire tutto da zero.

La cupola 4K e il ritorno di una vista quasi perfetta

Attorno alla cabina è stata montata una cupola con proiettori 4K, e qui l’obiettivo non è lo spettacolo. La nitidezza raggiunta si avvicina a quella di una vista 20/20, con un campo visivo più ampio rispetto a prima. Detto in modo semplice, chi siede ai comandi vede l’ambiente esterno prima e meglio, esattamente come accadrebbe guardando fuori dal finestrino di un mezzo reale.

Questo dettaglio ha conseguenze concrete sul tipo di ricerca che si può portare avanti. Vedere in anticipo un ostacolo, un rilievo del terreno o un punto di appoggio significa poter studiare i tempi di reazione, il modo in cui l’equipaggio si coordina e la gestione delle manovre più impegnative, quelle in cui il margine di errore si assottiglia. Un pilota che percepisce chiaramente l’orizzonte artificiale intorno a sé prende decisioni diverse rispetto a uno costretto a interpretare immagini sfocate.

Il risultato è un banco di prova aggiornato che serve contemporaneamente a due mondi lontani solo in apparenza, quello delle missioni lunari e quello della mobilità aerea urbana. Gli air taxi, gli elicotteri di nuova generazione e i moduli destinati a scendere sulla Luna condividono infatti lo stesso bisogno di fondo, cioè capire in anticipo come si comporterà un essere umano ai comandi di qualcosa che nessuno ha mai pilotato prima.