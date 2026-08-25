Eclissi di Luna il 28 agosto: cosa si vedrà dall’Italia?

Chi ha ancora negli occhi lo spettacolo del 12 agosto può segnarsi un’altra data sul calendario, perché l’eclissi di Luna in arrivo venerdì 28 agosto riguarderà anche l’Italia, almeno in parte. Nessun bis dell’evento solare di inizio mese, sia chiaro, qui si parla di un fenomeno diverso e più contenuto, una eclissi lunare parziale che però ha il pregio di essere osservabile senza strumenti particolari, a patto di alzarsi molto presto.

Il punto centrale è proprio questo, l’orario. L’appuntamento cade poco prima dell’alba, quindi la sveglia va puntata parecchio in anticipo rispetto alle abitudini di un venerdì mattina di fine estate. Dall’Italia sarà possibile cogliere una parte del fenomeno, con l’ombra della Terra che scivola sul disco lunare fino a coprirne quasi del tutto la superficie visibile. Non un oscuramento totale, ma abbastanza da rendersi conto a occhio nudo di quello che sta succedendo lassù.

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Come nasce un’eclissi lunare

Il meccanismo, spiegato senza tecnicismi, è più semplice di quanto sembri. Una eclissi lunare si verifica quando Terra, Luna e Sole si allineano in modo sufficientemente preciso da far entrare il satellite dentro il cono d’ombra proiettato dal nostro pianeta. Non accade tutte le volte che c’è la Luna piena, perché le orbite non sono perfettamente sullo stesso piano, e servono quindi condizioni geometriche particolari.

Quando l’allineamento c’è, il fenomeno procede per fasi. La prima è quella della penombra, la più delicata da riconoscere, tanto che spesso chi guarda il cielo senza sapere cosa aspettarsi non nota nulla di anomalo. La luminosità cala appena, il contorno resta netto, e serve un occhio allenato per accorgersi del cambiamento. Poi arriva il momento interessante, con la Luna che entra nell’umbra, la zona d’ombra più scura, quella dove il Sole viene schermato in modo netto dalla Terra. Lì il fenomeno diventa evidente anche senza binocolo o telescopio, con un morso scuro che avanza lentamente sul disco.

Cosa si vede davvero il 28 agosto

Vale la pena fermarsi un attimo su un dettaglio che spesso passa in secondo piano. Durante una eclissi di Luna non si osserva semplicemente un satellite che si spegne, si osserva l’ombra del pianeta su cui ci si trova proiettata a quasi 400.000 chilometri di distanza. È una di quelle occasioni in cui la scala del sistema solare diventa quasi tangibile, perché quel profilo curvo che avanza sulla superficie lunare è il contorno della Terra stessa.

Per l’osservazione non servono attrezzature costose. Un cielo sgombro da nuvole, un orizzonte libero e la pazienza di seguire il passaggio da una fase all’altra bastano ampiamente. Chi ha un binocolo può apprezzare meglio il confine tra la parte illuminata e quella in ombra, che non è mai una linea perfettamente definita ma sfumata, effetto dell’atmosfera terrestre che devia e filtra la luce solare.

La differenza rispetto a una eclissi solare è sostanziale anche dal punto di vista pratico. Nel caso della Luna non esiste alcun rischio per la vista, non servono filtri né occhiali certificati, si può guardare direttamente quanto si vuole. E l’evento dura molto più a lungo, con fasi che si susseguono con calma invece di concentrarsi in pochi minuti. L’appuntamento resta quello di venerdì 28 agosto, nelle ore che precedono l’alba, con la Luna che scivolerà dentro il cono d’ombra terrestre e ne uscirà poco dopo.