Nuova strategia Meta: funzionalità esclusive, AI integrata e modelli “freemium”

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Novità Meta: WhatsApp senza pubblicità, Instagram “pro” e Facebook evoluto

Meta è pronta a inaugurare una nuova fase digitale introducendo abbonamenti premium su WhatsApp, Instagram e Facebook. L’obiettivo? Affiancare al modello pubblicitario tradizionale nuove fonti di ricavo basate sui servizi extra. Secondo quanto confermato da fonti vicine all’azienda, il piano non prevede un unico pacchetto valido per tutte le app, ma offerte differenti, costruite su misura per le caratteristiche di ogni piattaforma.

Il cuore di questa trasformazione è l’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale. Meta punta in particolare su Manus, l’agente AI acquisito da poco per circa 2 miliardi di dollari, destinato a diventare un pilastro delle nuove esperienze premium. L’idea è offrire strumenti avanzati per la creazione di contenuti, l’automazione delle attività e il supporto intelligente agli utenti, rendendo l’abbonamento non solo un modo per eliminare limiti, ma anche per potenziare le capacità creative e operative.

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Un altro tassello importante è Vibes, la funzione di creazione video AI che dovrebbe adottare un modello freemium. Si intende un accesso gratuito di base e opzioni avanzate disponibili tramite abbonamento. Tale approccio consente a Meta di mantenere aperto l’ingresso per il grande pubblico, spingendo però gli utenti più attivi verso soluzioni premium con funzionalità extra, maggiore personalizzazione e strumenti professionali.

Novità Meta: WhatsApp senza pubblicità, Instagram “pro” e Facebook evoluto

Sul fronte WhatsApp, le indiscrezioni parlano di un abbonamento dedicato alla rimozione degli annunci, in particolare nelle sezioni Stati e Canali. Per gli utenti europei, dove la sensibilità sul tema privacy è più elevata, questa opzione rappresenterebbe un compromesso tra gratuità e tutela dei dati. Chi accetta la pubblicità continua a usare l’app senza costi, chi desidera un’esperienza pulita può scegliere di pagare un canone mensile.

Instagram, invece, potrebbe introdurre funzioni premium legate alla gestione avanzata dei follower e dei contenuti. Tra le opzioni emerse figurano strumenti per identificare chi non ricambia il follow, la possibilità di creare liste di pubblico illimitate e perfino la visualizzazione anonima delle Storie. Si tratta di funzionalità particolarmente appetibili per creator, influencer e professionisti del marketing digitale. Facebook, dal canto suo, potrebbe ricevere strumenti avanzati di moderazione, visibilità e gestione dei contenuti, pensati sia per utenti evoluti sia per piccole aziende. Tutto questo si inserisce in una strategia separata rispetto a Meta-Verified, che resta focalizzato su creator e business con badge di verifica e supporto dedicato. I nuovi abbonamenti, invece, sono pensati per un pubblico più ampio.

Dal punto di vista economico, Meta guarda con attenzione ai risultati di modelli simili come Snapchat+, che ha superato i 16 milioni di abbonati. Rimane però aperta la sfida della “subscription fatigue”, ovvero la stanchezza degli utenti di fronte a troppi abbonamenti mensili. La vera partita si giocherà sulla qualità delle funzioni offerte, sulla loro reale utilità e sulla capacità di rendere il valore percepito superiore al costo.