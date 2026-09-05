NOW Pass Sport, prezzi congelati fino al 30 settembre 2026

Chi cercava una conferma sui prezzi del NOW Pass Sport può stare tranquillo, almeno per un altro mese: la piattaforma streaming di Sky Italia ha prorogato le promozioni sul pacchetto dedicato allo sport, lasciando invariate le condizioni economiche già in vigore da settembre 2025. Una scelta che va in direzione opposta rispetto a quanto successo con i Pass Cinema ed Entertainment, ritoccati proprio oggi, 2 settembre 2026, per effetto dell’aumento dell’opzione Premium.

La scadenza precedente era fissata al 31 agosto 2026, poi il termine è slittato. Sul sito di NOW la versione scontata con vincolo di permanenza di dodici mesi resta sottoscrivibile fino al 30 settembre 2026, salvo cambiamenti, mentre la formula mensile senza vincoli continua a essere proposta al prezzo di listino. Invariata anche l’offerta completa che mette insieme tutti e tre i Pass, Cinema, Sport ed Entertainment.

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Quanto costa oggi il Pass Sport di NOW

I nuovi clienti hanno davanti due strade. La prima è l’attivazione mensile senza alcun vincolo, a 29,99 euro al mese, ovvero il prezzo di listino pieno. La seconda prevede l’impegno per un anno e porta il costo a 19,99 euro al mese per i primi dodici mesi, con rinnovo successivo alla cifra di listino in vigore a quella data, oggi appunto 29,99 euro mensili. Non è escluso che nei prossimi mesi arrivino promozioni temporanee, come già accaduto in passato.

Discorso a parte per l’opzione Premium. Dal 28 agosto 2023 le offerte NOW prevedono di base la pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo per volta. Chi vuole eliminare gli spot, guardare in contemporanea su due device del proprio nucleo domestico e sfruttare l’audio Dolby Digital 5.1 deve aggiungere questa opzione, che fino al 14 luglio 2026 costava 5 euro in più al mese. Da oggi, 2 settembre 2026, il listino sale a 10 euro al mese per chi ha attivato dal 15 luglio 2026 in poi, salvo eventuali promozioni. Sul sito viene inoltre anticipato che per gli utenti Premium arriverà progressivamente anche il 4K sui dispositivi compatibili, senza però indicazioni su tempistiche o su quali contenuti saranno coinvolti.

Cosa si vede con il Pass Sport

Il catalogo è parecchio corposo. Ci sono tutti i Gran Premi di Formula 1 fino al 2032, l’intera MotoGP fino a fine stagione 2027, il tennis internazionale con Wimbledon fino al 2030, tutti i Masters 1000, le Nitto ATP Finals, i tornei ATP 500 e 250 e i WTA di ogni stagione fino al 2028, più gli US Open maschili e femminili fino al 2027. Aggiungeteci alcune partite di NBA, la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup fino alla stagione 2027/2028, i principali eventi FIBA maschili e femminili del quadriennio dal 2025 al 2029 e la Serie A di Basket LBA sempre fino al 2027/2028.

Sul fronte calcio, il Pass Sport comprende 3 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, dalla stagione 2024/2025 fino alla 2028/2029, con i match del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45. Il pacchetto in esclusiva condivisa garantisce almeno 4 big match a stagione e un sistema di pick migliore, per un totale di almeno 30 delle 76 partite più interessanti del campionato. Poi c’è tutta la Serie C Sky Wifi delle stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con Regular Season, Play Off, Play Out, Supercoppa e Coppa Italia, anche se per quest’ultima non è garantita la trasmissione delle fasi precedenti agli ottavi.

Capitolo coppe europee: UEFA Champions League con 185 gare su 203 a stagione nel ciclo dal 2024 al 2027 e 184 su 203 in quello successivo fino al 2031, oltre a Europa League e Conference League negli stessi cicli, tutte visibili anche tramite Diretta Gol. Dall’estero arrivano una selezione di partite di Premier League fino al 2027/2028 e fino a 5 incontri per turno di Bundesliga, con diritti rinnovati fino al 2028/2029.

Chi sottoscrive il Pass Sport ha accesso anche a funzioni dedicate come EXTRA Match per il tennis ed EXTRA Cam per la Formula 1, oltre agli highlights, alle rubriche e ai documentari disponibili on demand.