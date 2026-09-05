NOW Premium raddoppia: da oggi costa 10 euro al mese

Da oggi, 2 settembre 2026, l’opzione Premium di NOW costa ufficialmente 10 euro al mese, il doppio rispetto ai 5 euro di listino applicati fino a poche settimane fa. L’aumento era stato annunciato in anticipo dalla piattaforma streaming di Sky Italia e ha portato con sé anche un riassetto delle promozioni dedicate ai nuovi clienti, in particolare quelle costruite attorno ai Pass Cinema ed Entertainment. Vale la pena ricordare da dove nasce questa opzione. Dal 28 agosto 2023 le offerte base di NOW includono la pubblicità sui contenuti on demand e permettono la visione da un solo dispositivo alla volta. Poco dopo, il 28 settembre dello stesso anno, è arrivato il pacchetto Premium, pensato per eliminare le interruzioni pubblicitarie, sbloccare due schermi in contemporanea e aggiungere l’audio Dolby Digital 5.1. La doppia visione, precisa la piattaforma, resta riservata a chi vive nella stessa abitazione.

Cosa cambia per chi era già abbonato

Fino al 14 luglio 2026 il Premium si aggiungeva a 5 euro mensili, salvo promozioni che in alcuni pacchetti lo portavano a 3 euro. Per le attivazioni successive al 15 luglio, invece, NOW aveva già messo le carte in tavola annunciando il rincaro a partire da settembre. Nei mesi scorsi una comunicazione via email ha raggiunto anche i clienti che avevano l’opzione a pagamento già attiva, i quali da questo mese si ritrovano 5 euro in più al mese in fattura. Chi invece disponeva del Premium gratuito non ha ricevuto nulla, perché continuerà a mantenerlo senza costi.

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Sul fronte tecnico la storia è più sfumata. A metà luglio, tra le caratteristiche dei Pass con Premium incluso, NOW aveva indicato l’arrivo progressivo del 4K UHD sui dispositivi compatibili e dell’audio Dolby Atmos, considerando che finora lo streaming si ferma al Full HD 1080p e al Dolby 5.1. Nelle settimane successive il riferimento all’Atmos è però sparito dal sito, pur essendo stato citato nelle email di rimodulazione, quindi non è chiaro se quella tecnologia audio arriverà davvero. Il 4K resta invece indicato come in arrivo, senza data precisa e senza dettagli su quali contenuti coinvolgerà. Potrebbe quindi essere attivato a scaglioni, con tempistiche diverse a seconda dell’utente.

Le nuove promo su Pass Cinema ed Entertainment

Il listino delle offerte di intrattenimento è stato aggiornato in parallelo. In alcuni casi sul sito compaiono solo pacchetti senza Premium, ma scegliendo il Pass Entertainment o la combinazione con il Cinema, prima del carrello appare una schermata che propone di aggiungere l’opzione a 8 euro al mese. Prezzo scontato che resta valido finché il Pass Entertainment è attivo: se viene disattivato, il Premium torna a 10 euro. A seconda del browser, in alternativa, può comparire la proposta del primo mese gratis con rinnovo poi al costo pieno. Il singolo Pass Entertainment con pubblicità costa 4,99 euro al mese per i primi 12 mesi con vincolo annuale, poi si rinnova a 8,99 euro. Senza vincolo si parte direttamente da 8,99 euro, la stessa cifra prevista per il solo Pass Cinema. La coppia Cinema più Entertainment con pubblicità scende a 7,99 euro mensili per il primo anno con vincolo, con rinnovo a 11,99 euro, mentre la formula mensile libera costa subito 11,99 euro.

Il pacchetto con Premium incluso e le altre offerte

Quando disponibile sul sito, il bundle Cinema ed Entertainment con Premium già dentro parte ora da 14,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di permanenza, cifra che nasce da 6,99 euro per i due Pass e 8 euro per l’opzione. Al rinnovo si sale a 19,99 euro, ovvero 11,99 più 8. Chi preferisce la versione mensile senza vincoli paga fin da subito 19,99 euro.

Disattivando uno dei due Pass, quello rimasto si rinnova al listino di 8,99 euro al mese. Togliendo invece il solo Premium, la combinazione dei due pacchetti scende a 11,99 euro. In caso di disdetta la visione resta garantita fino alla scadenza del periodo in corso. Le promozioni con vincolo di un anno sono sottoscrivibili fino al 30 settembre 2026, salvo cambiamenti, mentre il NOW Pass Sport mantiene i prezzi precedenti sia nella versione scontata a 12 mesi sia in quella mensile. L’offerta completa con tutti e tre i Pass resta proposta ai nuovi clienti a partire da 27,99 euro al mese.