Per molto tempo trovare auricolari con cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB e audio certificato ad alta risoluzione sotto i 100 euro è sembrata quasi una missione impossibile. Con Nothing Ear (3a) le cose sono cambiate, e adesso il prezzo scende ancora: su Amazon questi auricolari si portano a casa a 59,99 euro, uno dei livelli più bassi mai registrati per il modello. Il design trasparente riconoscibile al primo sguardo, il driver da 12 mm e un’autonomia che arriva a 42 ore complessive rendono la terza generazione della linea economica di Nothing uno degli acquisti più sensati della categoria.

Un driver più grande e un suono che cresce

Tutto parte dal driver dinamico da 12 millimetri, un passo avanti rispetto agli 11 mm della generazione precedente. Il diaframma è realizzato con lo stesso materiale impiegato sul modello di punta Ear 3. La risposta in frequenza va da 20 Hz a 40 kHz, i bassi secondo l’azienda guadagnano fino a 5 dB di potenza e gli alti risultano più definiti. Il pacchetto sonoro si completa con la certificazione Hi Res Audio Wireless e il supporto al codec LDAC. Per la prima volta nella serie “a” arriva anche l’audio spaziale statico, una novità che fino a ieri restava confinata ai prodotti di fascia superiore.

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Capitolo isolamento. La cancellazione del rumore ibrida tocca i 45 dB e lavora in modo adattivo, regolando in tempo reale la propria intensità in base ai suoni dell’ambiente circostante. Nothing parla di un aumento della copertura complessiva pari al 17,1% rispetto ai predecessori, e nella pratica questo significa un ascolto più protetto anche in strada, in metropolitana o in un ufficio affollato.

Funzioni da fascia alta e batteria che dura

Nothing Ear (3a) porta con sé diverse funzioni che di solito si trovano su auricolari ben più costosi. Ci sono 6 microfoni MEMS in totale, affiancati da AI ENC e Clear Voice Technology per rendere le telefonate più pulite. Le chiamate si possono registrare direttamente dagli auricolari per circa 2 ore, mentre la funzione Audio Snapshot permette di catturare appunti vocali al volo con un semplice comando touch. Sul fronte della connettività c’è il Bluetooth 6.0 con collegamento multipoint fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Completano la dotazione la certificazione IP54 contro polvere e schizzi e quattro set di gommini intercambiabili per adattarsi a orecchie diverse.

Anche l’autonomia merita attenzione. Con la cancellazione del rumore disattivata si arriva fino a 42 ore totali contando le ricariche della custodia, mentre attivandola si scende a circa 25 ore. Merito di una batteria da 55 mAh in ciascun auricolare e di una da 500 mAh nella custodia. Per una ricarica completa servono circa 70 minuti tramite porta USB tipo C, ed è presente anche il supporto alla ricarica rapida per chi ha fretta di tornare all’ascolto.

Il prezzo scontato su Amazon

Il listino ufficiale di Nothing Ear (3a) è fissato a 99,99 euro, ma in queste ore lo store di Amazon li propone a 59,99 euro. Lo sconto del 40% equivale a un risparmio netto di 40 euro, una cifra che rende ancora più interessante un prodotto già competitivo di suo. Si tratta di uno dei prezzi più bassi registrati negli ultimi mesi per questi auricolari, un’occasione concreta per chi cerca un paio di cuffiette complete senza dover spendere cifre importanti. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida per gli abbonati Prime.

Fonte: TecnoAndroid