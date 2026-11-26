Con il lancio di GTA 6 ormai alle spalle, la domanda che ha accompagnato i lunghi mesi di attesa non si è affatto spenta. Anzi, adesso pesa ancora di più. Vale davvero la pena investire 100 euro nella Ultimate Edition oppure conviene fermarsi all’edizione standard e tenere in tasca quei 20 euro di differenza? Il confronto tra le due versioni è andato avanti senza sosta fino all’uscita del gioco, avvenuta il 19 novembre 2026, e ora che il day one è stato superato la questione smette di essere una semplice chiacchiera tra appassionati.

Prima del debutto infatti si poteva ragionare solo sulla carta, tra aspettative e ipotesi. Oggi il titolo è nei negozi e chi non ha ancora deciso quale versione comprare si trova davanti a una scelta molto concreta. Non si parla di cifre enormi in assoluto, ma il sovrapprezzo rappresenta comunque una fetta non trascurabile rispetto al costo base, e proprio per questo è utile capire cosa si ottiene davvero spendendo qualcosa in più.

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Cosa contiene la Ultimate Edition di GTA 6

Il pacchetto più ricco aggiunge al gioco tre tipologie di contenuti ben precise. Ci sono anzitutto dei negozi esclusivi, accessibili soltanto a chi ha scelto questa edizione. Poi arriva una serie di abiti esclusivi, pensati per dare al proprio personaggio un aspetto diverso da quello disponibile nella versione base. Infine c’è un fuoristrada riservato, un veicolo che chi acquista l’edizione standard non troverà nel proprio garage.

Messi in fila, questi extra raccontano chiaramente la natura dell’offerta. Il valore aggiunto della Ultimate Edition di GTA 6 ruota quasi tutto attorno alla personalizzazione, cioè alla possibilità di rendere la propria esperienza un po’ più unica attraverso vestiti, mezzi e punti vendita che gli altri giocatori non hanno a disposizione. Chi cerca questo genere di dettagli troverà pane per i suoi denti, mentre chi punta solo all’esperienza principale potrebbe guardare a questi bonus con meno entusiasmo.

A chi conviene spendere 100 euro

Il punto centrale della valutazione sta proprio qui. Il prezzo più alto ha senso soprattutto per una categoria precisa di utenti, ovvero gli appassionati di personalizzazione. Per loro i contenuti esclusivi non sono un semplice contorno ma un modo per curare ogni aspetto del proprio alter ego virtuale, dal guardaroba fino al mezzo con cui muoversi sulle strade del gioco. In questo caso i 20 euro aggiuntivi diventano una spesa che si giustifica senza troppa fatica.

Diverso il discorso per chi non dà particolare importanza all’estetica del personaggio o alla collezione di veicoli. Per questo tipo di giocatore l’edizione standard di GTA 6 resta una scelta sensata, perché permette di entrare nel gioco spendendo meno e rinunciando soltanto a elementi legati all’aspetto e agli extra esclusivi. La differenza tra le due proposte è infatti di 20 euro, con la versione base che si colloca quindi a 80 euro e la Ultimate Edition che arriva a quota 100.

Fonte: TecnoAndroid