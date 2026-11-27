Oltre il 90% di chi ha fatto uso di sostanze psichedeliche riferisce di aver provato la stessa sensazione, strana e per molti versi paradossale, e adesso gli scienziati hanno deciso di vederci più chiaro. Il punto è proprio questo contrasto. Durante il viaggio più intenso e fuori controllo della propria vita, mentre compaiono figure bizzarre e entità che nella realtà non esistono, una larga maggioranza di persone racconta di sentirsi stranamente al proprio posto. Quasi come se fosse tornata a casa.

Detta così sembra una contraddizione bella e buona. Ci si aspetterebbe paura, smarrimento o almeno un forte senso di disagio davanti a qualcosa di così lontano dall’esperienza quotidiana. E invece il racconto più diffuso va nella direzione opposta. Non si parla di un caso isolato o di qualche testimonianza curiosa raccolta qua e là ma di un fenomeno che riguarda la stragrande maggioranza di chi ha attraversato un’esperienza di questo tipo. Ed è proprio questa ricorrenza a rendere la faccenda interessante per la ricerca scientifica.

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Un viaggio estremo che sa di familiare

Il cuore della questione sta tutto in quella domanda che sembra quasi uno scherzo. Perché un’esperienza tanto insolita, popolata da presenze che non hanno alcun riscontro nel mondo reale, dovrebbe trasmettere una sensazione di familiarità? Gli elementi in gioco tirano da parti opposte. Da un lato c’è tutto ciò che di più sconosciuto la mente possa produrre, dall’altro un senso di appartenenza che di solito si associa ai luoghi e alle persone più vicine.

È questo cortocircuito a meritare l’aggettivo paradossale. Le visioni descritte non hanno niente di rassicurante sulla carta. Figure strane e creature che non trovano posto nella realtà dovrebbero allarmare chiunque. Eppure chi le incontra durante il trip spesso non le vive come una minaccia ma come qualcosa di già noto, quasi di intimo. Una specie di ritorno a un posto mai visitato prima, per quanto possa sembrare assurdo metterla in questi termini.

Il fatto che la percentuale superi il 90% cambia parecchio la prospettiva. Una sensazione condivisa da così tante persone difficilmente può essere liquidata come una suggestione individuale o una stranezza personale. Diventa piuttosto un tratto ricorrente delle esperienze psichedeliche, qualcosa che si ripete con una certa regolarità e che quindi si presta a essere studiato con attenzione.

Perché gli scienziati vogliono capirci di più

Proprio la diffusione del fenomeno ha attirato l’interesse dei ricercatori, che stanno indagando su questa curiosa combinazione di stranezza e senso di casa. Quando un’esperienza viene descritta quasi negli stessi termini da persone diverse, la tentazione di cercare un filo comune diventa forte. Il lavoro degli studiosi parte esattamente da qui, cioè dal tentativo di capire da dove nasca una percezione tanto condivisa e così poco intuitiva.

La sfida non è da poco. Si tratta di esplorare un territorio in cui le parole spesso non bastano e in cui chi racconta fatica a rendere davvero l’idea di ciò che ha vissuto. Tuttavia la costanza delle testimonianze offre un punto di appoggio solido. Se così tante persone, dopo aver visto entità inesistenti e affrontato il viaggio più strano della loro vita, parlano di una sensazione simile a quella di sentirsi a casa, allora quel dettaglio diventa una pista concreta da seguire per chi si occupa di psichedelici. Ed è proprio su questa sensazione paradossale, riferita da oltre 9 utilizzatori su 10, che gli scienziati hanno concentrato la loro attenzione.

Fonte: TecnoAndroid