Il Mac mini M6 scende su Amazon a 854 euro, il prezzo più basso di sempre per questo desktop compatto di Apple. Rispetto al listino consigliato di 1079 euro lo sconto arriva al 21%, una cifra che lo rende oggi uno dei modi più convenienti per entrare nel mondo Mac. Sulla pagina del prodotto compare anche il bollino Best Seller, segno che parecchi acquirenti hanno già colto l’occasione. Le dimensioni restano quelle che hanno reso famosa la serie, appena 12,7 centimetri per lato, per cui trova posto senza fatica sotto un monitor o su una scrivania qualsiasi, anche piccola.

Chip M6 e intelligenza artificiale in locale

Il cuore della macchina è il chip M6, che garantisce fluidità e reattività nell’uso quotidiano, dalla semplice navigazione fino al lavoro multimediale più impegnativo. La parte più interessante riguarda però le capacità legate all’intelligenza artificiale. Ogni core della GPU integra un Neural Accelerator e a questi si affiancano due Neural Engine a 16 core. Secondo Apple nei flussi di lavoro AI le prestazioni crescono fino a 4,8 volte, con l’elaborazione che avviene direttamente sul computer e non in cloud.

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Anche la memoria unificata fa la sua parte, con una banda di 170 GBps, mentre l’archiviazione risulta fino a 2 volte più rapida. Tradotto nella pratica, i file multimediali più pesanti si aprono praticamente all’istante. Sul fronte wireless c’è il chip progettato internamente da Apple con supporto a WiFi 7 e Bluetooth 6, pensato per offrire connessioni veloci e stabili con reti e accessori di ultima generazione.

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Porte, ecosistema e cosa c’è nella confezione

La connettività è completa. Sul retro si trovano tre porte Thunderbolt 4, una HDMI e una Ethernet da 2,5Gb, mentre sul frontale ci sono due USB C e il jack per le cuffie, comodo da raggiungere senza dover girare il computer ogni volta. Il piccolo desktop è in grado di gestire fino a tre monitor esterni, un dettaglio non da poco per chi lavora con più schermi contemporaneamente.

Chi possiede già un iPhone apprezzerà l’integrazione con l’ecosistema Apple. Grazie a macOS, Apple Intelligence e Siri AI il Mac mini M6 dialoga in modo naturale con lo smartphone. Si può copiare un testo su un dispositivo e incollarlo sull’altro, inviare messaggi e rispondere alle chiamate FaceTime direttamente dal computer.

Va però tenuto presente cosa arriva davvero a casa. Nella confezione ci sono soltanto il Mac mini e il cavo di alimentazione. Monitor, tastiera e mouse non sono inclusi, quindi bisognerà usare periferiche già in proprio possesso oppure acquistarle a parte.

A chi conviene il Mac mini M6 in offerta

Il profilo ideale è quello di chi cerca un desktop silenzioso, compatto e potente per lavoro, studio o intrattenimento multimediale, soprattutto se usa già un iPhone o altri prodotti della mela. È una scelta sensata anche per chi vuole sperimentare l’AI in locale senza ritrovarsi un PC ingombrante sotto la scrivania. Con lo sconto del 21% il Mac mini M6 costa meno di molti notebook di fascia simile e su Amazon è disponibile a 854 euro.

Fonte: TecnoAndroid