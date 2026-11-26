Il Black Friday porta su Amazon uno dei tagli di prezzo più consistenti visti finora nel campo della pulizia domestica. Roborock Saros 10R Set, robot aspirapolvere e lavapavimenti tra i modelli più innovativi presentati dal marchio nel 2025, scende a 499,99 euro rispetto ai 1.099,99 euro di listino, con uno sconto che sfiora il 54%. Parliamo di un dispositivo capace di infilarsi sotto il letto, lavare i pavimenti con acqua calda e aspirare con una forza di 22.000 Pa, una combinazione che già di suo non è così comune. Trovarla a meno della metà del prezzo è ancora più raro, e chi ha seguito l’andamento di questo prodotto sa bene che ribassi del genere non capitano spesso.

Un profilo sottilissimo grazie al telaio AdaptiLift

La caratteristica che salta subito all’occhio è lo spessore. Roborock Saros 10R Set misura appena 7,98 cm in altezza e riesce così a raggiungere letti, divani e mobili bassi che di solito restano fuori portata per la maggior parte dei robot. Il merito è del telaio AdaptiLift, una soluzione brevettata basata su una trazione a tre ruote regolabili in modo indipendente. Proprio questo sistema permette all’apparecchio di superare ostacoli alti fino a 4 cm, comprese le soglie a doppio strato e le gambe dei mobili a forma di U, che spesso mettono in difficoltà modelli meno evoluti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto alla pulizia vera e propria, il sistema HyperForce garantisce un’aspirazione da 22.000 Pa e un tasso di rimozione dei peli dalle superfici morbide pari al 100%. La spazzola DuoDivide evita i classici grovigli e convoglia peli e capelli direttamente nel contenitore della polvere, senza che si attorciglino attorno alle setole. Per orientarsi tra le stanze il robot si affida invece al sistema StarSight 2.0 con sensore LIDAR, affiancato dalla tecnologia VertiBeam che si occupa di riconoscere ed evitare gli ostacoli laterali.

Stazione 10 in 1, autonomia e dotazione

Un ruolo di primo piano spetta anche alla stazione multifunzionale 10 in 1. La base lava i moci con acqua a 80°C, li asciuga con aria calda e, quando il robot passa sui tappeti, li solleva in automatico così da non bagnarli. Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capacità di 4 litri mentre il contenitore della polvere arriva a 3 litri, valori che riducono parecchio la frequenza degli interventi manuali da parte di chi vive in casa.

Sul piano energetico troviamo una batteria da 6.400 mAh che assicura un’autonomia di 192 minuti, con una ricarica completa che richiede circa 2,5 ore. Non manca il controllo vocale integrato, attivabile pronunciando “ciao rocky”, e il dispositivo vanta le certificazioni TUV SUD e UL Diamond relative a sicurezza e igiene. Le recensioni italiane premiano soprattutto la navigazione, la silenziosità e il sistema antigroviglio. L’unico limite segnalato con una certa frequenza riguarda il prezzo di listino, che però in questa occasione risulta letteralmente dimezzato.

Quanto costa con l’offerta Black Friday su Amazon

Il prezzo originale di 1.099,99 euro scende a 499,99 euro su Amazon, con uno sconto vicino al 54% che si traduce in un risparmio concreto di oltre 600 euro. Si tratta di una delle promozioni più interessanti registrate fino a oggi su questo modello di Roborock, resa ancora più allettante dal periodo del Black Friday. Le scorte disponibili sul portale si stanno muovendo a ritmo sostenuto.

Fonte: TecnoAndroid