Un driver Intel vulnerabile starebbe arrivando sui PC attraverso Windows Update, e a segnalarlo è paradossalmente la stessa Microsoft con l’antivirus integrato nel sistema operativo, Microsoft Defender. La situazione ha qualcosa di curioso perché da una parte il canale ufficiale di aggiornamento propone il file, mentre dall’altra lo strumento di protezione di casa lo considera pericoloso. Il problema è stato riscontrato su un sistema NUC di undicesima generazione e potrebbe riguardare una platea piuttosto ristretta.

Le macchine coinvolte montano processori Tiger Lake, chip ormai non più freschissimi che hanno trovato spazio anche in prodotti diversi dai NUC. Qui però conta un dettaglio non da poco. La falla non riguarda la piattaforma in generale ma un driver specifico pensato proprio per i NUC, quindi la questione non tocca automaticamente tutti i computer che condividono lo stesso processore.

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Cosa ha trovato Defender nel Driver Store

Durante una scansione del sistema, Microsoft Defender ha individuato nel Windows Driver Store il file OpenHardwareMonitorLib.sys, classificandolo come VulnerableDriver:WinNT/Winring0. La dicitura scelta dall’antivirus contiene già un indizio importante, che torna utile più avanti. Scavando un po’ più a fondo è emersa anche la provenienza del file, che appartiene a Intel Performance Driver Extension versione 1.0.0.38, componente a sua volta incluso nel pacchetto Intel NUC Software Studio.

La catena è quindi abbastanza lineare. Il pacchetto software dedicato ai NUC porta con sé l’estensione per le prestazioni, e dentro questa estensione si trova il file finito nel mirino del sistema di protezione. Non si tratta di un software recente, visto che il driver risale all’8 dicembre 2022. Il suo compito è permettere alle applicazioni di tenere d’occhio parametri dell’hardware come temperature e tensioni, e per farlo accede a funzionalità di basso livello del sistema. È proprio questo tipo di accesso così profondo a rendere delicata la presenza di un componente segnalato come vulnerabile.

Un aggiornamento che non vuole saperne di sparire

La parte più fastidiosa della vicenda riguarda il comportamento di Windows Update. Il servizio continua a riproporre il driver in maniera parecchio aggressiva, anche dopo che è stato disattivato il servizio collegato e il pacchetto è stato rimosso tramite PnPUtil. In pratica il componente viene tolto di mezzo e il sistema di aggiornamento torna comunque a suggerirne l’installazione, come se nulla fosse successo. Una dinamica che mette in difficoltà chi cerca di sbarazzarsi del driver problematico seguendo le procedure previste.

L’analisi dei file ha portato alla luce anche un altro elemento. All’interno della libreria OpenHardwareMonitorLib.dll sono presenti due risorse incorporate, chiamate OpenHardwareMonitor.Hardware.WinRing0.sys e OpenHardwareMonitor.Hardware.WinRing0x64.sys. Il nome WinRing0 non passa inosservato, perché per chi segue con una certa attenzione il mondo della sicurezza informatica è un nome che dovrebbe far scattare subito un campanello d’allarme.

Fonte: TecnoAndroid