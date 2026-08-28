SpaceX acquisisce Cursor: operazione da 60 miliardi di dollari

Con l’acquisizione di Cursor da parte di SpaceX si chiude un’operazione da 60 miliardi di dollari, circa 55 miliardi di euro, che l’azienda aveva annunciato a giugno subito dopo l’IPO e che ora è diventata effettiva a tutti gli effetti. La startup, specializzata in intelligenza artificiale applicata allo sviluppo software, entra quindi nell’orbita del gruppo guidato da Elon Musk. E non si tratta di un matrimonio improvvisato, perché i primi contatti operativi risalgono a diversi mesi prima dell’annuncio ufficiale.

Le due realtà, infatti, avevano cominciato a lavorare insieme già ad aprile, concentrandosi sull’addestramento dei modelli destinati proprio a Cursor. Una collaborazione tecnica, prima ancora che finanziaria, che ha evidentemente convinto entrambe le parti a spingersi oltre la semplice partnership. Quello che era un progetto condiviso diventa ora integrazione piena, con tutto ciò che questo comporta in termini di accesso alle infrastrutture.

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Il nodo della potenza di calcolo

Il punto centrale dell’intera operazione ruota attorno alla capacità di calcolo, che nel settore dell’AI è la vera merce rara. Cursor ha spiegato di poter contare d’ora in avanti sulla più grande flotta di GPU al mondo, una dotazione che nessuna startup indipendente potrebbe realisticamente permettersi da sola. Tradotto in pratica, significa poter addestrare modelli più potenti e più grandi senza dover fare i conti con i limiti che normalmente frenano chi opera nel campo dell’AI generativa applicata al codice.

C’è poi un secondo aspetto, meno appariscente ma altrettanto concreto, che riguarda i costi. Avere accesso diretto a un’infrastruttura di quelle dimensioni permette di abbattere le spese di addestramento e di gestione, e l’azienda ha lasciato intendere che il risparmio dovrebbe riflettersi sui prezzi finali per i clienti. Per chi utilizza strumenti di questo tipo quotidianamente, dai singoli sviluppatori ai team aziendali, è una prospettiva tutt’altro che secondaria.

La combinazione tra software di programmazione assistita e hardware su scala industriale è del resto il modello che diversi grandi gruppi stanno inseguendo. La differenza, in questo caso, sta nella dimensione delle risorse messe sul piatto e nella velocità con cui l’intera operazione è stata portata a termine, dalla prima collaborazione tecnica alla firma definitiva.

Una strategia AI costruita pezzo dopo pezzo

L’acquisizione non arriva isolata, ma si incastra in un disegno più ampio che SpaceX ha iniziato a costruire già all’inizio dell’anno. Il primo passo era stato la fusione con xAI, la società di intelligenza artificiale fondata sempre da Elon Musk, un’operazione che aveva di fatto unito il comparto spaziale e quello dell’AI sotto lo stesso tetto. Da lì in poi il percorso è stato piuttosto lineare.

A luglio è arrivato il cambio di identità, con xAI che ha assunto ufficialmente il nome di SpaceXAI, consolidando anche sul piano formale un progetto che fino a quel momento viaggiava su binari paralleli. L’ingresso di Cursor rappresenta il tassello successivo, quello che porta dentro il gruppo una competenza specifica sul fronte della programmazione assistita dall’AI, un settore che negli ultimi tempi ha attirato investimenti importanti da parte di praticamente tutti i grandi nomi della tecnologia.

Il risultato è un gruppo che tiene insieme lanci spaziali, ricerca sull’intelligenza artificiale e strumenti per sviluppatori, con una base infrastrutturale condivisa che alimenta tutto quanto. Cursor, dal canto suo, passa dallo status di startup indipendente a quello di divisione interna con accesso a risorse che fino a poco tempo fa erano semplicemente fuori portata.