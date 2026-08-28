Fusione nucleare, Pacific Fusion punta al pareggio energetico nel 2030

La fusione nucleare ha già superato una soglia che per decenni era sembrata quasi irraggiungibile, cioè liberare più energia di quella consegnata direttamente al combustibile. Il problema, però, sta tutto intorno a quel piccolo miracolo di fisica. Laser, condensatori, sistemi di controllo, apparecchiature varie: messi insieme divorano molta più elettricità di quanta la reazione riesca a restituire. Detta così suona poco scientifica come sintesi, ma il senso è esattamente questo. Finché il bilancio complessivo resta in rosso, si parla di esperimento da laboratorio, non di centrale elettrica.

Ed è proprio su questo scarto che ha deciso di puntare Pacific Fusion, realtà che sta preparando un nuovo impianto dimostrativo ad Albuquerque, nel Nuovo Messico. L’obiettivo dichiarato è tutt’altro che modesto, considerando che le settimane portano con sé annunci di ogni tipo su questo fronte. Qui però non si tratta di battere un record puntuale, quanto di far quadrare i conti dell’intera struttura.

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Cosa significa davvero net facility gain

Il traguardo fissato dall’azienda si chiama net facility gain e la scadenza indicata è il 2030. Tradotto in parole semplici, vuol dire produrre attraverso la fusione tanta energia quanta ne consuma complessivamente l’impianto. Non solo il bersaglio, non solo la camera di reazione, ma tutto il contorno: ogni pompa, ogni cavo, ogni sistema di raffreddamento e di diagnostica che tiene in piedi la baracca.

È una distinzione che sembra tecnica e invece cambia completamente la prospettiva. Fino a oggi i risultati più celebrati riguardavano il rapporto tra energia depositata sul combustibile ed energia rilasciata dalla reazione, una misura che racconta metà della storia. L’altra metà, quella meno affascinante da comunicare, riguarda i consumi della macchina nel suo insieme. Ottimizzare ogni singolo componente diventa quindi decisivo, perché è lì che si gioca il passaggio dal prototipo scientifico a qualcosa che possa somigliare a un generatore vero.

Il bersaglio grande come una gomma da matita

L’approccio scelto da Pacific Fusion parte da un bersaglio di combustibile davvero minuscolo, più o meno le dimensioni della gomma di una matita. Quel bersaglio viene compresso da un campo magnetico potentissimo, generato a sua volta da impulsi elettrici estremamente brevi e sincronizzati tra loro. La sincronizzazione non è un dettaglio decorativo, è la condizione perché l’insieme funzioni: gli impulsi devono arrivare tutti insieme, con un’intensità sufficiente a portare gli atomi nelle condizioni necessarie per fondersi.

Comprimere materia fino a quel punto significa ricreare, per una frazione infinitesima di tempo, condizioni simili a quelle che si trovano nel cuore delle stelle. La differenza rispetto ad altre strade più battute sta nel modo in cui si arriva a quella compressione, affidata qui all’elettricità pulsata anziché a batterie di laser di dimensioni enormi. Una scelta che, almeno sulla carta, promette una gestione più efficiente dell’energia in ingresso, che poi è esattamente il nodo da sciogliere.

Una scommessa sul 2030

Il cronoprogramma resta ambizioso e va detto senza giri di parole, perché quattro anni nel campo della fusione nucleare sono un soffio. L’impianto dimostrativo del Nuovo Messico serve proprio a verificare se l’intuizione regge fuori dalla teoria, in un contesto industriale dove ogni percentuale di efficienza guadagnata su un componente si somma alle altre.

Il settore continua a muoversi su più fronti in parallelo, con approcci diversi e traguardi intermedi annunciati con una certa regolarità. La proposta di Pacific Fusion si distingue perché sposta l’asticella dal risultato di laboratorio al bilancio energetico dell’intera struttura, che è poi il criterio con cui si giudica qualsiasi impianto destinato a immettere elettricità nella rete.