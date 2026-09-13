Nissan PIXO, la city car elettrica torna in Europa nel 2026

Il nome è finalmente ufficiale e si chiama Nissan PIXO, la piccola elettrica di segmento A che la Casa giapponese ha deciso di riportare sul mercato europeo. L’annuncio è arrivato in occasione del World EV Day, con una data segnata in rosso sul calendario, il 23 settembre 2026, quando il modello verrà mostrato per intero. Per ora circola poco più del nome, ma basta a capire la direzione, ovvero una city car elettrica pensata per chi si muove tutti i giorni in città e non ha bisogno di un’auto ingombrante. Il dato più interessante, più ancora del nome, riguarda la produzione. PIXO sarà costruita in Europa, e Nissan tiene a sottolineare che anche lo sviluppo è avvenuto sul continente. Non un modello adattato da altri mercati, quindi, ma una vettura nata guardando alle strade strette, ai parcheggi difficili e alle abitudini di chi percorre pochi chilometri al giorno.

Nissan PIXO, piccola nelle misure ma con un carattere preciso

La descrizione che arriva dalla Casa automobilistica giapponese parla di un modello contenuto nelle dimensioni ma con una personalità riconoscibile. Tradotto in termini pratici, l’idea è quella di un’auto che si infila ovunque senza sembrare anonima. Il design seguirà l’identità più recente del marchio, quella già vista sugli ultimi modelli, adattata però a proporzioni decisamente più raccolte.

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Sul fronte tecnico il silenzio è totale. Nessun dato su batteria, autonomia, potenza o prestazioni, elementi che tradizionalmente arrivano insieme alla presentazione completa. Quello che Nissan ha voluto anticipare riguarda invece l’esperienza a bordo, con la promessa di tecnologie definite intuitive, pensate cioè per essere usate senza dover studiare il manuale. Un tema non banale su un’auto di questo tipo, dove il pubblico potenziale include anche chi non ha grande dimestichezza con schermi e menù digitali. PIXO andrà ad affiancare gli altri modelli elettrici già a listino, tutti di dimensioni maggiori. Il ruolo, insomma, è quello di completare la gamma verso il basso, coprendo una fascia che negli ultimi anni era rimasta scoperta dopo l’uscita di produzione di precedenti vetture appartenenti alla stessa categoria.

Il ritorno nel segmento A europeo

Il segmento A, quello delle vetture più compatte in assoluto, è stato per anni un territorio complicato per i costruttori. Margini ridotti, costi di sviluppo che pesano tanto quanto su modelli più grandi, normative sempre più severe. Molti marchi hanno preferito abbandonarlo. Il ritorno di Nissan in questa fascia con un modello a batteria racconta però di un cambio di prospettiva, con l’elettrico che in ambito urbano trova probabilmente la sua applicazione più naturale.

L’obiettivo dichiarato è proporre una Nissan elettrica più accessibile, capace di allargare il numero di persone disposte a passare alla trazione a batteria. Un’auto piccola, con una batteria presumibilmente contenuta e un prezzo di conseguenza più abbordabile, risponde a un tipo di utilizzo molto specifico, fatto di tragitti brevi, ricariche non frequenti e spostamenti quotidiani a zero emissioni.

Il fatto che la produzione sia europea aggiunge poi un elemento non secondario, considerando quanto il tema della localizzazione produttiva sia diventato centrale nel dibattito sull’auto elettrica nel continente. Costruire in Europa significa anche muoversi in modo diverso rispetto ai concorrenti che importano da altri mercati. Per il resto occorre pazienza. Aspetto definitivo, scheda tecnica, autonomia dichiarata e soprattutto il prezzo, il dato che più di ogni altro deciderà il destino commerciale di questa vettura, verranno comunicati soltanto il 23 settembre 2026, giorno della presentazione ufficiale di PIXO.