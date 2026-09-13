Meta AI rimuove i prompt che citavano i figli degli utenti

Un video pubblicato su Instagram da una madre ha fatto scoppiare il caso dei prompt AI invasivi di Meta, quelli che la piattaforma suggeriva agli utenti pescando informazioni personali sulla famiglia. La reazione dell’azienda è arrivata in fretta, con la rimozione della funzione finita sotto accusa. Un filmato all’apparenza innocuo, diventato virale nel giro di poche ore, ha acceso un allarme privacy di dimensioni ben più grandi di quanto il contenuto lasciasse immaginare.

La dinamica è semplice da raccontare, meno da digerire. La donna stava mostrando come si comportava l’assistente virtuale integrato nell’app, e tra i suggerimenti proposti automaticamente sono comparsi riferimenti a dettagli che riguardavano i suoi figli. Non informazioni generiche, ma elementi che nessuno si aspetterebbe di vedere trasformati in spunti di conversazione da un chatbot. Da lì il video ha iniziato a rimbalzare da un profilo all’altro, raccogliendo commenti increduli e parecchia rabbia.

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Meta AI: perché i prompt suggeriti hanno fatto tanto rumore

Il punto che ha colpito di più chi ha visto il filmato riguarda il meccanismo dietro i suggerimenti automatici. Un assistente che propone domande già pronte sembra una comodità, un modo per risparmiare tempo a chi non ha voglia di scrivere. Il problema nasce quando quei suggerimenti smettono di essere neutri e cominciano a rispecchiare la vita privata di chi sta dall’altra parte dello schermo. In quel momento la percezione cambia completamente, perché l’utente si rende conto che il sistema non sta indovinando nulla, sta semplicemente restituendo quello che ha già raccolto.

La questione dei minori ha amplificato tutto. Una cosa è vedere Meta AI fare riferimento alle proprie abitudini di navigazione, un’altra è trovarsi davanti a suggerimenti che tirano in ballo i propri bambini. Sui social la discussione si è spostata rapidamente dal singolo episodio a un tema più ampio, cioè quanto materiale personale finisca dentro i sistemi di intelligenza artificiale senza che nessuno lo abbia richiesto in modo esplicito.

La risposta di Meta e il nodo della fiducia

L’azienda ha scelto la via più rapida, ritirando i prompt incriminati. Una mossa che serve a spegnere l’incendio, ma che apre inevitabilmente altre domande sul funzionamento generale della privacy nei prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Perché una funzione del genere è arrivata agli utenti senza che i controlli interni la fermassero prima? E quante altre informazioni vengono elaborate in silenzio, senza che nessuno se ne accorga fino a quando un video non diventa virale?

Il caso mostra bene quanto sia sottile la linea tra personalizzazione utile e invasione. Le piattaforme spingono da tempo sull’idea di assistenti che conoscono l’utente, che anticipano i bisogni, che riducono gli attriti. Il rovescio della medaglia è che per conoscere serve raccogliere, e più la raccolta si spinge in profondità, più cresce il rischio che qualcosa finisca dove non dovrebbe.

Cosa insegna la vicenda a chi usa i social ogni giorno

Restano utili alcune abitudini pratiche per chi vuole ridurre l’esposizione. Controllare periodicamente le impostazioni degli account, verificare quali funzioni legate all’intelligenza artificiale sono attive e capire quali dati vengono condivisi con i servizi collegati fa la differenza, anche se non risolve tutto. Le opzioni cambiano spesso, si spostano dentro i menu, a volte vengono attivate di default dopo un aggiornamento.

L’episodio ha avuto un effetto collaterale positivo, se così si può dire, perché ha costretto migliaia di persone a guardare con occhi diversi uno strumento che ormai usano senza pensarci. Un video girato in casa, senza pretese, ha ottenuto quello che raramente riescono a ottenere i documenti tecnici e le informative legali scritte in caratteri minuscoli. Il video virale ha reso visibile un meccanismo che di solito resta nascosto, e Meta ha dovuto fare marcia indietro.