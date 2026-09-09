Samsung torna a Bake Off Italia con i suoi elettrodomestici

La cucina di Bake Off Italia, Dolci in forno torna ad accendersi e, anche quest’anno, tra impasti, creme e cotture al limite, c’è un elemento che non cambia: la presenza degli elettrodomestici Samsung. L’azienda rinnova infatti per il terzo anno consecutivo la collaborazione con il cooking show di Real Time.

La quattordicesima edizione del programma è partita il 4 settembre 2026 e mette alla prova 16 aspiranti pasticcieri, chiamati a contendersi il titolo di miglior pasticciere amatoriale d’Italia. Per 15 settimane, ogni venerdì sera alle 21:30, le tre prove del format, creativa, tecnica e a sorpresa, saranno accompagnate da una cucina firmata Samsung.

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Il Dual Cook Flex torna protagonista

Tra gli elettrodomestici presenti sul set, il ruolo più importante spetta ancora una volta al Dual Cook Flex, il forno caratterizzato dalla doppia porta e pensato per gestire due preparazioni contemporaneamente. È proprio questa possibilità a diventare parte integrante di una delle sfide della nuova stagione. I concorrenti dovranno infatti dimostrare non soltanto di saper realizzare un buon dolce, ma anche di organizzare correttamente tempi e cotture, sfruttando la possibilità di preparare pietanze diverse nello stesso momento. La tecnologia Dual Cook permette di impostare temperatura, durata e modalità di cottura differenti per le due zone del forno. Una caratteristica che, in una gara dove ogni minuto può fare la differenza, diventa particolarmente interessante perché consente di coordinare più preparazioni senza dover necessariamente aspettare la fine di una cottura prima di iniziarne un’altra.

La cucina Samsung accompagna i 16 concorrenti

Il Dual Cook Flex non sarà però l’unico prodotto Samsung presente durante le prove. Sul set ci saranno anche il frigorifero combinato Total No Frost F1rst 75 AI e il piano cottura a induzione Slim Fit, completando una dotazione pensata per coprire le diverse fasi della preparazione. La scelta di inserire questi prodotti direttamente nelle prove permette a Samsung di legare le proprie tecnologie a situazioni d’uso concrete, invece di limitarne la presenza a una semplice esposizione sul set.

La nuova stagione di Bake Off Italia torna inoltre nella suggestiva cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, con una scenografia rinnovata e ispirata alle atmosfere della campagna. Alla conduzione c’è nuovamente Brenda Lodigiani, mentre la giuria è composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con Iginio Massari come superospite fisso della prova tecnica.

Una collaborazione che punta anche sulla pubblicità

La presenza di Samsung non si fermerà alle cucine e alle prove del programma. Per tutta la durata della stagione, l’azienda sarà infatti protagonista di una campagna televisiva dedicata al Dual Cook Flex, trasmessa durante le puntate in prima serata e nelle successive repliche. Rispetto alla campagna dello scorso anno, però, c’è una novità rivolta direttamente ai consumatori. Fino al 31 dicembre 2026, acquistando quattro prodotti Samsung dedicati alla cucina, sarà possibile riceverne uno in omaggio, secondo le condizioni previste dalla promozione. Lo spot torna a concentrarsi soprattutto sulla possibilità di gestire contemporaneamente preparazioni differenti, trasformando la flessibilità del forno nel messaggio centrale della campagna.

Bake Off riparte dai numeri del 2025

Il ritorno di Samsung arriva in una stagione che parte da risultati particolarmente positivi per il programma. L’edizione 2025 aveva raggiunto una media di 627.000 spettatori e il 3,7% di share, arrivando complessivamente a 14,7 milioni di persone considerando première e repliche. Ancora più significativo il risultato della finale, che con 832.000 spettatori medi ha fatto registrare il miglior risultato per una finale di Bake Off Italia dal 2019.