Hyundai IONIQ 3, aperti gli ordini: prezzi e autonomia

Il mercato delle auto elettriche compatte si prepara ad accogliere una nuova protagonista. Hyundai apre gli ordini di IONIQ 3, hatchback completamente elettrica sviluppata fin dalle prime fasi del progetto pensando alle esigenze degli automobilisti europei e prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit. La nuova arrivata porta la filosofia della famiglia IONIQ in un formato più compatto, cercando un equilibrio tra dimensioni contenute e spazio a bordo, tecnologia e autonomia. La gamma italiana comprende cinque allestimenti e due batterie, per un totale di sette configurazioni.

IONIQ 3 parte da 29.900 euro

La versione d’ingresso è la IONIQ 3 Select, disponibile con batteria da 42,2 kWh oppure con quella più grande da 61 kWh. Il prezzo di listino parte da 29.900 euro, mentre la promozione di lancio porta il costo a 27.900 euro per chi sceglie il finanziamento Hyundai Plus, secondo le condizioni previste. La gamma prosegue con Trend, che parte da 32.000 euro, mentre Prime e N Line hanno entrambe un prezzo di listino di 39.800 euro. Al vertice si trova la N Line Launch Edition, proposta a 44.700 euro. Le versioni superiori beneficiano a loro volta della promozione legata al finanziamento. Hyundai propone inoltre una formula pensata per rendere più accessibili gli allestimenti ricchi. La rata parte da 300 euro al mese per Prime e N Line con finanziamento Hyundai Plus e batteria da 61 kWh, anche se l’esborso complessivo deve essere valutato considerando anticipo, rata finale e condizioni del contratto. La promozione è valida dal 7 al 30 settembre 2026 presso le concessionarie aderenti. Il vantaggio arriva fino a 3.000 euro sulle versioni Prime, N Line e N Line Launch Edition, mentre per la Select 42 kWh il vantaggio complessivo indicato da Hyundai è di 2.000 euro.

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Due batterie per esigenze diverse

Uno dei punti centrali della nuova IONIQ 3 è la possibilità di scegliere tra due capacità della batteria, pensate per coprire utilizzi differenti. La Standard Range da 42,2 kWh utilizza un motore elettrico da 107,8 kW, equivalenti a circa 146 CV, e raggiunge fino a 344 km nel ciclo combinato WLTP. La configurazione Long Range da 61 kWh utilizza invece un motore da 99,5 kW, pari a circa 135 CV, e porta l’autonomia dichiarata fino a 497 km secondo WLTP. La batteria più grande è disponibile su gran parte della gamma, dalla Select fino alla N Line Launch Edition.

L’architettura elettrica a 400 Volt permette la ricarica rapida in corrente continua fino a 350 kW. Dal 10 all’80% Hyundai dichiara circa 29 minuti per la Standard Range e 30 minuti per la Long Range, in condizioni ottimali. Di serie è presente un caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata, mentre il sistema trifase da 22 kW è previsto sulla N Line Launch Edition e disponibile a richiesta su Trend, Prime e N Line. La ricarica AC più rapida permette di sfruttare meglio le infrastrutture compatibili. Sulle versioni che lo prevedono è presente anche la tecnologia Vehicle-to-Load. La funzione V2L permette di utilizzare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni, ampliando le possibilità di utilizzo della vettura anche quando non è in movimento.

Spazio da categoria superiore

Le dimensioni compatte non hanno portato Hyundai a trascurare l’abitabilità. IONIQ 3 sfrutta un passo di 2.680 millimetri e un pianale piatto per offrire un abitacolo spazioso per cinque persone. Anche i passeggeri posteriori possono contare su soluzioni non sempre presenti in questo segmento, come le bocchette dedicate per la climatizzazione e il bracciolo centrale. Il comfort posteriore è quindi uno degli aspetti sui quali Hyundai ha scelto di puntare. Il concept “Furnished Space” porta nell’abitacolo un’impostazione ispirata al mondo dell’arredamento, con superfici, materiali e combinazioni cromatiche pensati per creare un ambiente più accogliente e personalizzabile. La capacità del bagagliaio raggiunge 322 litri, ai quali si aggiungono 119 litri del Megabox integrato sotto il piano di carico. Il volume complessivo arriva così a 441 litri, un dato che aumenta la versatilità senza richiedere dimensioni esterne particolarmente elevate.

Design Aero Hatch

Sul piano estetico, IONIQ 3 introduce un linguaggio specifico all’interno della famiglia Hyundai. La filosofia Art of Steel interpreta la resistenza e la flessibilità dell’acciaio attraverso superfici essenziali, volumi definiti e proporzioni equilibrate. Il risultato prende forma nella silhouette “Aero Hatch”, caratterizzata da un frontale basso e da una linea del tetto che accompagna l’abitacolo fino allo spoiler posteriore. L’aerodinamica è curata anche per migliorare l’efficienza della vettura, con un coefficiente Cx dichiarato di 0,263.

La firma luminosa Parametric Pixel riprende invece uno degli elementi più riconoscibili della gamma IONIQ. I quattro punti luminosi nella parte centrale richiamano la lettera “H” attraverso il codice Morse, creando un dettaglio distintivo. A seconda dell’allestimento, IONIQ 3 può essere equipaggiata con cerchi da 16, 17, 18 o 19 pollici. La scelta delle ruote permette quindi di modificare anche il carattere estetico della vettura, passando dalle configurazioni orientate all’efficienza a quelle più sportive. La N Line aggiunge elementi esterni dedicati, cerchi specifici da 18 pollici e dettagli interni come cuciture rosse e pedaliera in metallo. La Launch Edition porta invece i cerchi a 19 pollici e propone una dotazione ancora più completa.

PLEOS Connect debutta in Europa

All’interno dell’abitacolo arriva una delle novità tecnologiche più importanti. PLEOS Connect debutta per la prima volta in Europa proprio su IONIQ 3 e rappresenta la nuova generazione del sistema di infotainment Hyundai basato su Android Automotive OS.

Il display centrale misura 12,9 oppure 14,6 pollici a seconda della configurazione ed è affiancato da un quadro strumenti Slim Display LCD TFT da 9,9 pollici. L’interfaccia punta su un’esperienza più simile a quella degli smartphone. Il sistema è stato progettato per evolvere anche dopo l’acquisto attraverso aggiornamenti OTA e il PLEOS App Market. Gli aggiornamenti nel tempo potranno quindi ampliare funzionalità e servizi disponibili a bordo.

Tra le novità c’è Gleo AI, l’assistente vocale sviluppato da Hyundai per comprendere richieste formulate in linguaggio naturale. Il controllo vocale punta così a rendere più semplice l’interazione con diverse funzioni della vettura. La dotazione digitale comprende Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth, servizi Bluelink e, sulle configurazioni previste, navigatore integrato. La Digital Key 2.0 consente inoltre di utilizzare dispositivi compatibili come chiave digitale, mentre Plug & Charge e il pianificatore di percorso EV semplificano la gestione dei viaggi.

La dotazione cresce con gli allestimenti

La Trend aggiunge rispetto alla Select una serie di tecnologie dedicate al comfort e alla gestione della mobilità elettrica. Il pre-condizionamento della batteria si affianca ai cerchi da 17 pollici, al caricatore wireless per smartphone, al volante e ai sedili posteriori riscaldabili. Con la Prime arrivano invece la pompa di calore, cerchi da 18 pollici, fari Full LED con IFS, navigatore integrato e illuminazione ambientale. La dotazione tecnologica comprende anche Highway Driving Assist 2.0 per un supporto più evoluto durante la guida autostradale.

La N Line riprende i contenuti principali della Prime aggiungendo un’impronta estetica più dinamica. Tra gli equipaggiamenti aggiuntivi figurano Surround View Monitor, Blind-Spot View Monitor e Remote Smart Parking Assist, oltre al display PLEOS da 14,6 pollici con navigatore integrato. La N Line Launch Edition rappresenta il vertice della gamma. La versione più completa aggiunge ricarica trifase da 22 kW, Vehicle-to-Load interna ed esterna, Digital Key 2.0, impianto audio BOSE e Active Sound Design. A bordo trovano spazio anche sedili anteriori elettrici con memoria, ventilazione e funzione Relaxation, insieme ai sedili anteriori e posteriori riscaldabili. Il comfort raggiunge così il livello più alto previsto per IONIQ 3.

Sviluppata in Europa per l’Europa

IONIQ 3 nasce con un’attenzione specifica alle caratteristiche del mercato europeo. Lo sviluppo europeo ha coinvolto anche sospensioni, sterzo e comfort di marcia, ottimizzati attraverso test condotti sulle differenti condizioni stradali del continente. I team europei hanno contribuito inoltre al design, alle caratteristiche del prodotto e alla dinamica di guida. L’obiettivo di Hyundai è stato creare una vettura compatta senza rinunciare ad abitabilità, comfort e piacere di guida.

La produzione avviene nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, rafforzando ulteriormente il legame con il mercato europeo. La produzione locale permette inoltre di inserirsi nella rete industriale destinata ai principali mercati del continente. Con IONIQ 3, Hyundai porta quindi la famiglia IONIQ in una categoria più vicina all’utilizzo quotidiano. Prezzo, autonomia e tecnologia sono i tre elementi sui quali la nuova compatta elettrica prova a giocare la propria partita, con ordini già aperti e una gamma articolata per coprire fasce di prezzo ed esigenze differenti.