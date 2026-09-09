Samsung agli IFA Innovation Awards 2026: WindFree Première+ vince e non solo

Samsung Electronics ottiene diversi riconoscimenti agli IFA Innovation Awards 2026, con il climatizzatore WindFree Première+ che si aggiudica il titolo di vincitore nella categoria Best in Design, oltre a una menzione nella categoria Best in Home Appliances. Riconoscimenti aggiuntivi arrivano anche per due frigoriferi della gamma Bespoke AI.

Secondo Hyoung Min Park, Vice President e Head of Customer Experience Team della divisione Digital Appliances di Samsung, l’azienda guarda oltre le pure prestazioni tecniche, considerando come gli elettrodomestici si integrino negli spazi abitativi contribuendo a esperienze significative nella vita quotidiana.

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WindFree Première+: Grid Design e sensore radar AI Motion Wind

Il climatizzatore WindFree Première+ ha vinto il Best in Design grazie al Grid Design, studiato per armonizzarsi con le linee verticali e orizzontali e le superfici modulari tipiche degli interni moderni, riducendo la presenza visiva degli elementi funzionali e favorendo l’integrazione naturale nell’ambiente.

La menzione nella categoria Best in Home Appliances riconosce invece le tecnologie AI del prodotto. La tecnologia proprietaria WindFree, storica caratteristica Samsung, sfrutta migliaia di microfori per evitare i getti d’aria diretti e fastidiosi. Le tre alette Motion Wings creano 7 configurazioni diverse del flusso d’aria, mentre AI Motion Wind utilizza un sensore radar per adattare il flusso alle preferenze e ai movimenti degli utenti in tempo reale. La funzione WindFree Wearable Good Sleep si connette a dispositivi wearable compatibili, sincronizzandosi con i segnali corporei per regolare automaticamente il raffrescamento in base alla fase del sonno.

Frigorifero Bespoke AI Family Hub: display 32″ e AI Vision

Il Frigorifero Bespoke AI Family Hub ha ricevuto una menzione nella categoria Best in Design grazie al display da 32 pollici, che offre un’esperienza personalizzata con funzionalità avanzate per la gestione degli alimenti. La funzione AI Vision utilizza una fotocamera interna per riconoscere gli alimenti mentre vengono inseriti o rimossi, monitorare le scadenze e suggerire ricette tramite l’app SmartThings Food. La funzione Auto Open Door consente di aprire e chiudere la porta con comandi vocali o un semplice tocco, utile quando le mani sono occupate.

Il frigorifero 4 porte con tecnologia AI Hybrid Cooling ha ricevuto una menzione nella categoria Best in Home Appliances. Il prodotto può essere installato con uno spazio di soli 4mm su ciascun lato e 20mm nella parte superiore, consentendo un’integrazione perfetta con i mobili della cucina. La cerniera Zero Clearance permette l’apertura completa delle porte anche in spazi ristretti, mentre porte più sottili e la tecnologia SpaceMax offrono maggiore spazio interno senza aumentare le dimensioni esterne. La tecnologia AI Hybrid Cooling combina un compressore tradizionale con un modulo Peltier per migliorare l’efficienza del raffreddamento.