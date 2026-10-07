NHL su Disney+: oltre 1.300 partite in diretta dal 2026/27

L’hockey NHL arriva ufficialmente in Italia grazie all’intesa tra Disney+ ed ESPN, che a partire dalla stagione 2026/27 porteranno la National Hockey League direttamente nell’abbonamento degli utenti italiani. Il campionato nordamericano troverà posto nella sezione dedicata a ESPN all’interno della piattaforma, come parte integrante del servizio già sottoscritto. Si tratta di un’offerta costruita su misura per chi ama lo sport e vuole seguirlo con continuità, tra eventi in diretta, programmi di approfondimento, contenuti originali e parecchio altro ancora.

I numeri sono decisamente importanti. Saranno infatti oltre 1.300 partite trasmesse in diretta streaming, a partire dagli incontri della stagione regolare per arrivare ai playoff e poi alla Stanley Cup Final, l’atto conclusivo dell’annata. Chi non riesce a seguire il match in tempo reale non resta comunque tagliato fuori, perché highlights e contenuti on demand rimarranno disponibili per la riproduzione nelle 48 ore successive alla fine della partita. Un margine utile per recuperare con calma i momenti più importanti di ogni sfida.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Telecronache in inglese e un pubblico in crescita

La programmazione comprenderà una selezione di partite prodotte direttamente da ESPN in lingua inglese, con telecronache dal vivo di alta qualità, analisi degli esperti e approfondimenti esclusivi lungo tutto l’arco della stagione NHL. L’impostazione scelta prova a parlare a due platee diverse nello stesso momento. Da una parte ci sono gli appassionati di lunga data, dall’altra chi si avvicina all’hockey per la prima volta e ha bisogno di qualche chiave di lettura in più per entrare nel vivo del gioco.

Del resto l’interesse attorno a questa disciplina non accenna a calare. Nella stagione 2025/26 ESPN ha registrato negli Stati Uniti la stagione NHL più seguita della sua storia, superando gli ascolti di tutte le annate precedenti da quando i diritti della lega sono tornati sull’emittente, ovvero dalla stagione 2021/22. Un risultato che conferma quanto il pubblico stia rispondendo bene all’offerta sportiva del canale.

Le grandi franchigie e i campioni sul ghiaccio

Sul fronte delle squadre la scelta è davvero ampia. In vetrina ci sono le franchigie iconiche della cosiddetta Original Six, cioè Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, New York Rangers, Montreal Canadiens e Toronto Maple Leafs, affiancate da molte altre formazioni della lega. Disney+ ed ESPN puntano a portare i tifosi ancora più vicino all’azione, mettendo al centro alcuni dei protagonisti più talentuosi del panorama attuale come Connor McDavid degli Edmonton Oilers, Nathan MacKinnon dei Colorado Avalanche e Nikita Kucherov dei Tampa Bay Lightning.

L’approdo del campionato di hockey si inserisce nel più recente sbarco di ESPN su Disney+, che in alcuni mercati selezionati porta con sé grandi competizioni sportive. Per quanto riguarda l’Italia il pacchetto si allarga anche allo sport universitario americano, con i tornei di pallacanestro maschile e femminile della NCAA, conosciuti da tutti come March Madness.

Fonte: TecnoAndroid