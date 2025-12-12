Netflix: sempre più codec AV1 e si guarda già al AV2

Come ben pensate tutti i video per essere registrati e riprodotti hanno bisogno di codifica e decodifica, tali dinamiche sono intimamente connesse al codec video utilizzato che rappresenta in un certo senso la scatola all’interno della quale è contenuto il flusso video vero e proprio, questa scatola grazie appunto alla codifica consente letteralmente di ridurre le dimensioni del video effettuando una compressione che però non necessariamente implica una perdita di qualità, Netflix, dal momento che i suoi server sono pieni di contenuti audiovisivi, questo lo sa bene e recentemente ha deciso di puntare in modo diretto e preciso sul nuovo codec AV1, quest’ultimo infatti rappresenta l’ultima frontiera per quanto riguarda la codifica video dal momento che consente di ottenere qualità elevate con meno buffering, consumi di banda e fenomeni di perdita di qualità, non a caso già il 30% di tutto lo streaming della piattaforma sfrutta questo codec.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Si va avanti

Netflix in passato, nello specifico nel lontano 2007 al momento del suo debutto, quasi esclusivamente sul codec H.264/AVC, che tra l’altro è un codec proprietario per il quale vanno pagate le Royalty, che poi fu sostituito ad un certo punto dal suo diretto erede H.265/HEVC, il quale poi è stato soppiantato in via definitiva dal nuovo arrivato AV1, il quale nonostante le prestazioni decisamente importante, gode di una licenza completamente libera e aperta e dunque non ha più bisogno di pagamenti per essere utilizzato.

Si tratta di una scelta decisamente logica e immediata dal momento che i flussi con questa codifica offrono prestazioni incredibili, basti pensare che offrono una qualità superiore sia ad AVC che HEVC ma allo stesso tempo sfruttano appena un terzo della banda, riducendo i casi di buffering dai 45%.

Tra l’altro, oggi l’88% dei nuovi dispositivi certificati Netflix presenti sul mercato supporta nativamente la decodifica hardware di AV1, come se non bastasse la società che si occupa di sviluppare questo algoritmo di decodifica sta già lavorando alla sua versione immediatamente successiva che promette prestazioni, a detta della società, ancora superiori.