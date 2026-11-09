Siri AI potrebbe diventare un agente nel 2027: il piano di Apple

La versione di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale, conosciuta come Siri AI, potrebbe compiere un salto importante già nel 2027. Secondo una nuova indiscrezione, Apple vorrebbe renderla sempre più simile a un agente, cioè un sistema in grado di portare avanti dei compiti senza aspettare ogni volta un comando preciso da parte di chi la utilizza.

Il punto di partenza è piuttosto chiaro. Rispetto alla Siri classica, quella che per anni si è limitata a rispondere a domande semplici e a eseguire istruzioni puntuali, Siri AI è decisamente più intelligente e personalizzata. Il divario con i servizi più evoluti del momento però resta evidente. Gli agenti proattivi e sempre attivi come Dots di OpenAI e Muse di Meta giocano ancora in un’altra categoria, e l’assistente di Cupertino per ora non riesce a stare al loro passo.

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Cosa significa trasformare Siri in un agente

A parlare di questo possibile cambio di rotta è Mark Gurman, giornalista che segue da vicino ogni mossa di Apple. Gli sarebbe stato riferito che l’azienda potrebbe far funzionare Siri “più come un agente” già a partire dal prossimo anno. Sul modo in cui questo progetto verrebbe realizzato, ammesso che vada davvero avanti, non ci sono ancora dettagli e l’implementazione concreta è tutta da definire.

Per capire la portata della novità basta guardare a come lavorano i concorrenti. Secondo Gurman, Dots, Muse e Grok sono in grado di tenere traccia degli obiettivi, stabilire quale sia il passaggio successivo da compiere e continuare a perseguire uno scopo senza che l’utente debba avviare ogni singola fase. In pratica questi strumenti non si fermano dopo aver eseguito un’istruzione ma proseguono il lavoro da soli, mantenendo il filo del compito fino in fondo.

La differenza rispetto a un assistente tradizionale è sostanziale. Un sistema classico reagisce a una richiesta e poi resta in attesa della successiva, mentre un agente ragiona sull’obiettivo complessivo e organizza autonomamente i passaggi necessari per arrivarci. È proprio questo il modello a cui guarda Apple per il futuro della sua intelligenza artificiale.

Gurman ha spiegato che a Cupertino l’intenzione è quella di muoversi in questa direzione e si è detto convinto che l’azienda possa rendere Siri più simile a un agente già il prossimo anno. Una tempistica che, se rispettata, porterebbe l’assistente di Apple molto più vicino alle soluzioni proposte da OpenAI e Meta.

Ternus chiede a Federighi di accelerare

Le ambizioni di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale potrebbero comunque spingersi ben oltre la trasformazione di Siri in chiave agentica. Nelle ultime settimane si sarebbe svolta infatti una riunione a porte chiuse in cui il CEO John Ternus si è confrontato con Craig Federighi, responsabile dell’ingegneria software dell’azienda.

Durante quell’incontro Ternus avrebbe detto a Federighi che Apple ha bisogno di “accelerare” la propria roadmap software. Il messaggio non riguarderebbe soltanto i ritocchi all’assistente vocale. Secondo quanto emerso, il numero uno di Cupertino avrebbe chiesto di “andare rapidamente oltre il semplice apportare i miglioramenti necessari a Siri”, segno che la spinta interna punta a un rinnovamento più ampio dell’intera offerta software.

Le parole attribuite a John Ternus indicano quindi una richiesta precisa rivolta alla squadra guidata da Federighi, quella di imprimere un ritmo più rapido allo sviluppo dei programmi dell’azienda e di non fermarsi agli interventi indispensabili sull’assistente, che restano comunque il primo passo di un percorso già avviato con Siri AI.

Fonte: TecnoAndroid